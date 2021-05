¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, respondió a las críticas recibidas por sectores cercanos a la ex Nueva Mayoría, representada por Paula Narváez, por la fallida inscripción de una primaria amplia de la oposición.

¿Qué dijo Jadue?

“Se ha consolidado la única alianza que parecía posible, que es la alianza con la ciudadanía y el pueblo de Chile”, aseguró el alcalde de Recoleta.

A lo anterior agregó: "No sirven las alianzas electorales si no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones. No existen las alianzas de último minuto, no existen ni las alianzas ni las campañas de emergencia.

Programa de Gobierno

Jadue, quien deberá competir con Gabriel Boric en las primarias del PC y el Frente Amplio, dio a conocer las bases del programa que tendrá su candidatura.

“Nos vamos a concentrar en estas primarias entregarle al pueblo de Chile la posibilidad de gobierno democrático popular que tenga un programa que ellos han puesto sobre la mesa desde el 18 de octubre”, expuso.

“En Chile se nos ha obligado a vivir con la desigualdad y el abuso permanente y eso tiene que terminar y vamos a construir un Estado de derechos sociales, plurinacional, intercultural, feminista y paritario”, sentenció.