¿Qué pasó?

En la noche de este miércoles, el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio llegaron hasta las dependencias del Servicio Electoral (Servel) para inscribir sus candidaturas presidenciales del pacto, en el marco de las primarias.

Se trata de las candidaturas encabezadas por Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), quienes llegaron hasta las dependencias del Servel.

Se caen primarias con el PS

Al inicio de esta jornada, se hablaba de que los partidos participarían en una primaria con la candidata del Partido Socialista (PS), Paula Narváez. Sin embargo, el Frente Amplio se negó a este escenario debido a la participación del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Liberal.

"Lamentablemente nuestros esfuerzos honestos anclados en el interés superior del país de construir unidad la ha frenado el Frente Amplio y el Partido Comunista", señaló Narváez.

"Hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué llaman a la unidad y después no la practican", informó.

¿Qué dijo Jadue?

El candidato del PC sostuvo que: "Hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social y política más amplia, pero esto no puede ser con acciones de contrabando. Nosotros invitamos de manera honesta y transparente a las bases del Partido Socialista, a sus candidatos y a su dirigencias, porque reconocemos en ellos una trayectoria que los avala en alguna medida, y porque nos estaban comunicando que estaban desarrollando un giro histórico".

"Pero ese giro histórico no puede incorporar a quienes hace una semana decían que no querían ir con nosotros a ninguna parte. Por lo tanto aquí la respuesta es clara, no ha habido ningún veto de nosotros, el veto ha venido de ellos. Y nos parece oportunista y contrario a la ética que el pueblo exige hoy día, que porque vivieron un desastre electoral sin precedente hayan cambiado de opinión y hoy día quieran pedir acuerdos parlamentarios, con la calculadora, para no tener otro desastre electoral", sentenció.

En ese sentido, aseveró que: "Nosotros no aceptamos los cambios de posición por desastres electorales, a nosotros nos gustan las decisiones que se toman por voluntad política".

¿Qué dijo Boric?

Por su parte, el candidato del Frente Amplio indicó que: "Desde esta lista Apruebo Dignidad, tenemos la confianza, la convicción de que es necesario contribuir a la unidad de las fuerzas que quieren transformaciones en serio, y sabemos que esas fuerzas hoy día no se limitan a los partidos políticos".

"Nosotros hemos invitado al Partido Socialista y a su candidata Paula Narváez a hacerse parte de esta primaria de estas fuerzas transformadoras, porque conocemos la tradición histórica del PS y en la voluntad de su candidata, una voluntad genuina para empujar estas transformaciones. Pero no somos suficientes porque el mundo independiente organizado también tiene algo que decir", recalcó.

"Nuestras primarias se inscriben, si el Partido Socialista quiere ser parte de este espacio, va a ser bienvenido", aseguró.

