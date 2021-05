Un joven de 18 años fue detenido por las autoridades de Dallas, Texas, Estados Unidos, tras ser acusado de secuestrar a un niño de 4 años mientras dormía; al que finalmente asesinó y dejó tirado en la calle en un nefasto crimen que conmocionó a la ciudad.

Here's the mugshot for Darriynn Brown, who was arrested in connection with the murder of a 4-year-old in Dallas yesterday https://t.co/bhSAi2vdDr pic.twitter.com/kbscXb3Zma — FOX 4 NEWS (@FOX4) May 16, 2021

El cuerpo del pequeño, llamado Cash Gernon, fue encontrado a las 7 de la mañana del sábado 15 de mayo de 2021 por una vecina del vecindario Mountain Creek, informó People en Español.

Dos horas antes del hallazgo, el presunto asesino sacó al niño de su cuna en la oscuridad de la madrugada. Sin embargo, quedó grabado por las cámaras de seguridad, lo que permitió a las autoridades determinar que se trataba de Darriynn Brown.

Un segundo clip de video muestra cómo el agresor regresó de nuevo hasta el cuarto del niño para intentar secuestrar a su hermano gemelo, Carter Gernon, pero Brown parece asustarse y decide marcharse del sitio sin molestar al niño.

El portal The Dallas Morning News informó que cuando el niño fue hallado estaba descalzo y sin camisa, con varias heridas en el cuerpo que fueron ocasionadas con “un arma afilada”, según detalló el departamento de policía de la ciudad.

⭕ | #Dallas | El presunto asesino de un niño de 4 años, cuyo cuerpo fue hallado en una calle en #Mountain#Creek, es un joven de 18 llamado Darriynn Brown que vivía a pocas cuadras. Aquí, los detalles: https://t.co/lzQHlZoYHs pic.twitter.com/2T7eoZA7xK — AlDiaDallas (@AlDiaDallas) May 17, 2021

“Me di cuenta de que el niño tenía hormigas en las plantas de los pies, en ese momento supe que había fallecido. Fue desgarrador porque ese bebé no podía tener más de 5 años”, dijo la mujer que encontró el cadáver, Antwainese Square, de 39 años.

This 4y/o boy was found murdered on Saturday am on Saddlerige drive in the Mountain Creek Area in Dallas.



Mom identifies him as Cash Gernon. She says, “Cash was sleeping when he was kidnapped.”



Cash has a twin brother, who mom says, is in state custody now.



Pray for Cash 💔 pic.twitter.com/eiZgyvjAtK — Malini Basu (@MaliniBasu_) May 17, 2021

Era vecino de la víctima

Posteriormente, las autoridades policiales analizaron el metraje de la cámara de seguridad y, tras identificar a Brown, lo arrestaron. El joven vivía cerca del lugar donde ocurrió el crimen.

The suspect has been identified in the homicide at 7500 Saddleridge Drive.https://t.co/ZOJyszAUBF — Dallas Police Dept (@DallasPD) May 16, 2021

El subjefe de la policía, Albert Martínez, condenó el crimen y aseguró: “Estamos conmocionados, estamos muy enojados por lo que le ha pasado a este niño pequeño”.

Brown fue ingresado en la cárcel con una fianza de 750.000 dólares. Se le imputaron cargos de secuestro y robo con allanamiento. “Los investigadores esperan cargos adicionales después de que se haya completado un análisis forense”, dijo la policía en un comunicado.

UPDATE: Police said 18-year-old Darriynn Brown has been charged with kidnapping and theft in connection with the death of the 4-year-old, though more charges are expected following "forensic analysis" https://t.co/sb1D0g84n7 — FOX 4 NEWS (@FOX4) May 16, 2021

