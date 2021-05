¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, en el marco de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), la candidata presidencial del partido, Ximena Rincón, bajó su candidatura, pese a que había sido ratificada un día antes.

Además, el pasado martes la DC ratificó a Rincón como su carta presidencial con 146 apoyos y 101 rechazos.

¿Qué dijo Rincón?

"En las últimas semanas hemos vivido en carne propia lo más asociado de la política, pero no de la política que me motivó desde joven a sumarme a la Democracia Cristiana para buscar el bienestar de los chilenos, sino aquella en que se ocultan los velos del secreto, de los pasillos, de la cocina, como se ha señalado tan popularmente y en su máxima expresión, hasta terminar con la confianza. No sólo hoy, sino que también años atrás y sustentada en encuestas, hoy profundamente cuestionadas, ha instalado una desconfianza en el seno de la fraternidad con la cual no puedo convivir", sostuvo.

"Esta mañana, después de haber tenido una reflexión en la noche con muchos de ustedes, me ha llamado la presidenta del partido, Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con nuestro partido era que yo depusiera mi candidatura presidencial", agregó.

En ese sentido, manifestó que: "Puesta en esta disyuntiva, he decidido poner a disposición de ustedes, con mucha humildad, la nómina presidencial que me entregaron ayer por la tarde".

"No seré un obstáculo"

Rincón expresó que: "No seré yo un obstáculo para que el Partido Demócrata Cristiano pueda conformar la alianza que considere necesaria para los desafíos electorales que se avecinan, y de los cuales depende el futuro y bienestar de chilenos y chilenas".

"Tampoco pondré en riesgo la elegibilidad de nuestros candidatos a gobernadores que deben disputar la segunda vuelta el 13 de junio y que pueden perder la adhesión de los demás partidos, pese a haber suscrito a un compromiso", sostuvo.

"Mi compromiso es con Chile, mi partido, pero sobre todo con miles de chilenos y chilenas que no pueden seguir siendo gobernados por el sucesor de Sebastián Piñera, pues eso le hace mal a nuestro país", aseguró.

"El partido debe resguardar a nuestros parlamentarios, y por lo tanto la decisión que está tomando no puede permitir que en el futuro un diputado o una diputada, o un senador o senadora, sean vetados como fui yo", añadió.

Antecedentes

El pasado martes Rincón emplazó a Provoste, quien ha destacado en las encuestas, a definir su candidatura, tras lo cual la presidenta de la Cámara Alta respondió que recibió una llamada del expresidente de la DC, Fuad Chahín, y que: "Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Sólo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y con el país".

"He señalado, cada vez que me lo han preguntado, que no soy candidata. También hemos señalado desde que asumimos como mesa del Senado que además de representar a la corporación trabajaríamos por la unidad de la oposición", agregó Provoste.

Sin embargo, precisó que: "En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país".

Unas horas después de estas declaraciones, Chahín renunció la presidencia del partido.

Rincón había confirmado su candidatura

Luego del resultado con el que la DC ratificó su candidatura, Rincón se declaró en "reflexión" debido a que no contaba con el apoyo que esperaba.

Pese a esto, horas después confirmó que competiría para llegar a La Moneda, manifestando que: "Estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir una opción que derrote a la derecha. Ahora, prioridad uno: apoyar a candidatos".