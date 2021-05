¿Qué pasó?

Un día lleno de polémicas ha vivido este martes la Democracia Cristiana. Primero la senadora Ximena Rincón llamó a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, a definir una posible candidatura para que la Junta decidiera quién de las dos sería la candidata presidencial de primarias.

Tras eso, Provoste descartó una eventual candidatura y cuestionó que el presidente de la DC la llamara para hacerle el mencionado ofrecimiento.

Y como si fuera poco, durante la noche, el timonel de la DC, Fuad Chahín, renunció a la presidencia del partido, según confirmó Meganoticias.

Rincón entra en reflexión

La dimisión de Chahín llega luego que la Junta Nacional decidiera mantener a Rincón como candidata, tras una votación de 146 votos a favor, 101 en contra y siete nulos.

Aquella votación no hizo más que hacer que Rincon reflexione su eventual candidatura tras no tener un apoyo total en el partido.

¿Qué había dicho Provoste?

"Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Sólo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y con el país".

"He señalado, cada vez que me lo han preguntado, que no soy candidata. También hemos señalado desde que asumimos como mesa del Senado que además de representar a la corporación trabajaríamos por la unidad de la oposición", añadió.

En ese sentido, recalcó que: "En estos dos meses es lo que hemos intentado hacer. Humildemente creo que lo hemos hecho bien. Si hay algún reconocimiento especial a la ciudadanía es en ese trabajo, y no en carreras personales".