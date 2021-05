¿Qué pasó?

Luego de que la precandidata presidencial Ximena Rincón instara a Yasna Provoste a definir sí participará de una primaria presidencial, la presidenta del Senado descartó estar disponible para una eventual candidatura representando a la DC.

¿Qué dijo?

"Nos parece que la transparecia es un valor que siempre debe estar presente en la actividad politica... hace unos minutos he recibido un llamado de presidente de la Democracia Cristiana y me consulta la disponibilidad de participar en una primaria", contó.

"Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la DC ha demostrado y que tiene un punto cúlmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado", sostuvo.

"Es necesario proponer una alternativa viable y mejor para nuestro país. El país merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la DC, o mejor dicho algunos de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen", afirmó.

"No estoy disponible"

Ante esto, señaló: "Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Sólo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y con el país".

"He señalado, cada vez que me lo han preguntado, que no soy candidata. También hemos señalado desde que asumimos como mesa del Senado que además de representar a la corporación trabajaríamos por la unidad de la oposición", añadió.

En ese sentido, recalcó que: "En estos dos meses es lo que hemos intentado hacer. Humildemente creo que lo hemos hecho bien. Si hay algún reconocimiento especial a la ciudadanía es en ese trabajo, y no en carreras personales".

"No perderemos el enfoque"

Finalmente, expresó que: "La gente es inteligente y merece respeto. Toma decisiones de manera consciente y no está equivocada, como parte de elite siempre prefiere creer. Lo ha hecho con claridad el domingo recién pasado".

"Por nuestra parte, no perderemos el enfoque en lo más relevante y urgente, ir en respuesta a las necesidades de las personas. La pandemia no ha pasado y sus efectos requieren soluciones ahora. La política debe resolver sus problemas electorales, pero las familias no pueden seguir esperando", aseveró.

"Una decisión responsable para un partido como la DC y los partidos que pertenecen a la centro izquierda, sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente. Al menos, intentar entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país, asumir lo mal hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no sólo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir al país", concluyó.

