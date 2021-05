¿Qué pasó?

Claudia, madre de los hermanos asesinados en El Bosque, rompió el silencio y explicó su relación con el principal sospechoso del doble homicidio de los jóvenes y que por estos días se encuentra prófugo.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, afirmó que "siempre lo vi como hijo, él nos quería, estaba preocupado si estamos bien, si necesitábamos algo. Estaba encima de mis hijos, era como un hermano más".

La situación conmociona a la mujer, quien no logra explicar lo ocurrido con la muerte de sus hijos, quienes fueron encontrados sin vida al interior de su hogar con cortes en el cuello.

"Le ofrecí mi casa y le busqué trabajo"

Claudia aprovechó su instancia para aclarar su relación con el principal sospechoso de la brutal muerte de los jóvenes, Rubén y Catalina: "A este muchacho lo conocí hace muchos años atrás en el trabajo y nos vinculamos en el área de la seguridad, un rubro complicado en supermercados, donde lidiamos con gente complicada y nos vinculamos mucho".

Siguiendo con su relato, agregó que "pasaron los meses, lo empecé a conocer, se veía un niño bueno, trabajador, nunca lo vi consumiendo droga, ni tomando alcohol. Tras un tiempo trabajando juntos, fue despedido de la empresa por no tener un curso de capacitación que se exigía".

Tras perder su rastro, Claudia indicó que "después de un tiempo se fue a vivir a El Tabo y luego, se vino a Santiago y me dijo que no tenía dónde vivir".

Así optó por ofrecerle su hogar, al señalar que "le dije 'mi casa es chica, no tengo todas las comodidades, donde vivo con mis hijos'. Así que le conseguí trabajo y empezamos ese proceso de cuidarnos mutuamente. Nunca mostró un acto de violencia o sospecha de que nos iba a hacer daño".

"Yo sospechó de él, totalmente"

Claudia explicó que "él nos cuidaba, era una situación en que yo estaba muy tranquila, muy feliz, siempre vi como los cuidaba a mis hijos".

Además, sostuvo que "vivió como un año con nosotros. Él llegó en mayo a la casa. Quiero aclarar que no arrendaba la pieza, yo se la ofrecí para que no estuviera solo. Sabía que estuvo en el Sename y lo quise ayudar".

Sobre el brutal suceso, Claudia fue clara en señalar que "yo sospecho de él, totalmente. Está todo muy claro lo que sucedió, no hay cómo decir que no fue él . No está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono, sé que él fue".

En cuanto al día del incidente, sostuvo que "cuando llegué a mi casa estaba todo normal, abrí la puerta normal, ni siquiera puedo decir que se forzó la puerta".

"Es él. Como alguien sabe dónde estaban los interruptores, sabía las cosas que teníamos y todo".

"Quizá mi error fue confiar en él"

Sobre los pasos a seguir en el caso, la mujer apuntó que cuenta con pistas claves como son los teléfonos celulares y el tablet de sus hijos.

"Los celulares los tengo yo, la tablet de mi hijo también, hasta el momento no me han pedido nada como pruebas. Si los necesitan, los entregaré y sólo pedirle a la fiscal y los encargados que actúen con el corazón. Sé que hay que cumplir leyes, pero por favor actúen de corazón para que no le ocurra esta situación a ninguna mamita", señaló.

Siguiendo con la relación con el sospechoso del crimen, Claudia agregó que "nunca sentí que mis hijos estuvieran pasando una situación incómoda. Eran como hermanos, él nos decía que éramos la familia que él siempre había soñado y mis hijos sentían lo mismo".

Al cierre de sus dichos, sentenció que "quizá mi amor de madre me falló. Mi error fue confiar en él. Fue tanta la confianza, que le entregué a lo más importante de mi vida como eran mis hijos".

