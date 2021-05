Durante el fin de semana pasado, en la comuna de María Pinto, falleció un hombre tras un accidente de tránsito en el cual lo chocó un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

Su familia exige justicia, ya que este no fue procesado bajo la Ley Emilia y quedó en libertad.

Gonzalo Díaz, víctima del accidente, había cargado bencina para terminar un pedido de delivery de su negocio familiar cuando ocurrió el accidente.

¿Qué dijo la familia?

Su hija Nataly fue entrevistada por Meganoticias y sostuvo que antes del accidente "ya se estaban cometiendo tres delitos".

"Venía a exceso de velocidad, aparentemente en estado de ebriedad, en un estado de ebriedad bastante alto, y además andaba sin salvoconducto en una comuna que está en fase 1. Estamos en cuarentena”, dijo.

Además, aseguró que el hombre "no le prestó ayuda. Estuvo un minuto y medio o dos minutos en el lugar y se retiró tranquilamente caminando”.

"Disculpe señor fiscal"

Nataly lanzó una dura crítica contra el fiscal Javier Rojas Montecinos, al cual se dirigió.

“Disculpe señor fiscal, mi papá se murió en un horario que estaba en su turno. Me hubiese gustado que hubiese sido otra la circunstancia y me hubiese tocado otro fiscal mucho más empático con esta causa”, sostuvo.

“Yo no sé qué más terrible podría haber sido esto, yo estaba ahí, lo vi desde el primer minuto. El accidente de mi papá fue a las 8 de la noche, pero lo retiró el SML a las 02:00 AM. A él lo soltaron a las 03:30 de la madrugada, aun cuando tenía 2.14 de alcohol en la sangre", prosiguió la hija.

Sostuvo que “como las penas no se cumplen y no son duras, da lo mismo si te tomas un copete y sales a manejar".

"Ni siquiera he podido vivir mi duelo"

“A mi papá no lo voy a recuperar, ya no va a estar más, me lo quitaron de un minuto a otro, esto pasó 4 minutos después de que salió del local”, lamentó.

Además, lanzó una dura crítica en la que sostuvo que "bajo una circunstancia en un accidente tan terrible como fue la de mi papá, no dejan al tipo en prisión preventiva ni pasa ni siquiera a control de detención. Si tú te tomas una cerveza y manejas no pasa nada”, criticó.

La familia presentó una demanda contra la Fiscalía:"Ni siquiera he podido vivir mi duelo porque estoy haciendo la pega de los fiscales", cerró.

