¿Qué pasó?

Durante el pasado viernes, las cámaras de seguridad de una bomba de autoservicio, captaron el momento en que un hombre logró frustrar el robo de su vehículo rociando bencina a los delincuentes.

El hecho tuvo amplia repercusión mediática y en la presente jornada se conoció la versión del afectado.

El enfrentamiento

"Lo único que pensé fue: aquí me defiendo", afirmó Alejandro (65) quien se encontraba en la comuna de Independencia cargando con gasolina su vehículo.

El funcionario público, víctima del asalto, contó a LUN que acostumbra pasar a esa bomba “porque tiene autoservicio”.

En las imágenes se ve que otro vehículo se acerca y se bajan rápidamente tres sujetos, uno de ellos con un arma de fuego para sustraer su auto.

“Quería defenderme con el pitón de la manguera y pegarles con el fierro cuando se acercaran, en ningún momento pensé que al sacarla iba a saltar un tremendo chorro de 2 metros", sostuvo.

Cabe destacar que el afectado afirmó que "fue algo fortuito".

"Dispara y aquí nos morimos todos"

“Decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Garabatos iban y venían, y yo se los contestaba. Al que se me acercó por la derecha le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al furgón. Le dije dispara y aquí nos morimos todos. Felizmente, no lo hizo, porque habría sido otra la situación”, relató el afectado.

Alejandro aseguró que al ver que funcionaba su defensa con el líquido "se los tiré a uno, al otro y al otro. si eran unos cabros de 17 ó 18 años. Ellos me gritaban para, para, por la de tu madre. Fueron 10 segundos de esa reacción".

"Yo no calculé que iba a salir el chorro tan fuerte. Uno carga todo el tiempo, pero no ve cómo sale la bencina, con qué fuerza o qué cantidad", finalizó.

