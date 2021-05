La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, entregó detalles acerca de la decisión de unirse a las primarias de Chile Vamos como candidata presidencial en las próximas elecciones de noviembre de este año.

Por medio de un video, la exministra del Trabajo entregó sus razones y explicó lo que sucederá en caso de que resulte electa como jefa de Estado para el periodo comprendido entre el 2022 y 2026.

¿Qué dijo Matthei?

"Ustedes saben que he procurado actuar con transparencia y este caso no puede ser la excepción. Quiero contarles que he decidido que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde se va a elegir el candidato de la centroderecha", recalcó Matthei.

En este sentido, aclaró que "la ley permite a diputados, senadores y alcaldes participar en una campaña presidencial, solo deben dejar sus cargos si efectivamente resultan electo presidente de la República".

"He preferido dar a conocer esta decisión, sin cálculos políticos y sin encuestas en la mano, porque creo que la única forma de ir construyendo confianzas en Chile es actuar con convicción y con transparencia", expresó.

Asimismo, dijo que "pueden tener la certeza que en caso de ser reelecta alcaldesa no descuidaré mi deber con ustedes, los vecinos ni con la comuna".

Archivo Agencia Uno

Reelección como alcaldesa de Providencia

Respecto a su labor como alcaldesa de Providencia, Matthei hizo un llamado: "Les pido que por favor me sigan acompañando, porque quiero asegurarles que nada me gustaría más que ser reelecta en esta maravillosa comuna".

"Solo dejaré Providencia en caso de que recaiga en mí la enorme responsabilidad de asumir como Presidente de la República", sentenció.

