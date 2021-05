¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), confirmó en la jornada del sábado a su partido que se inscribirá en la primaria presidencial de Chile Vamos. Con esto, se suma a Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (EVO), Sebastián Sichel (IND), y a su compañero de tienda Joaquín Lavín (UDI).

"Tengo las fuerzas y las ganas"

En conversación con La Tercera, Matthei señaló que "no puedo negar que he conversado con mucha gente y que les he transmitido que tengo las fuerzas y las ganas de ir a la primaria de Chile Vamos".

"Con mucho convencimiento también estoy segura que puedo representar a una derecha moderna, sin complejos valóricos, preocupada del crecimiento del país con equidad, con el respeto que se debe tener hoy por las personas y su entorno", agregó.

"Por el momento que vivimos, creo contar con el carácter y con la experiencia que se requiere para liderar años que no serán fáciles. Así también se lo he transmitido a los vecinos de la comuna que ya saben que esa opción de ir a primarias es una realidad" explicó sobre sus fortalezas y motivaciones para llegar a La Moneda.

Reelección en la alcaldía

Cabe destacar que Matthei también está postulando a su reelección como alcaldesa en Providencia, en donde será clave obtener un porcentaje de votos mayor al obtenido en 2016, para así reafirmar sus opciones presidenciales.

Además, según su equipo, se decidió transparentar sus intenciones presidenciales, considerando los resultados de la última encuesta CEP. En el sondeo, Matthei logró una aprobación del 27% y un rechazo del 43%, margen superior a lo obtenido en la medición de diciembre del 2019, cuando obtuvo una aceptación del 14% y una desaprobación del 59%.

Las primarias presidenciales están fijadas para el 18 de julio, y en ella la UDI jamás ha llevado dos candidatos.

Ver cobertura completa