Este domingo 2 de mayo la familia de Emilio, el niño asesinado en la comuna de Longaví, región del Maule, recibirá el cuerpo del menor de parte del Servicio Médico Legal de Talca.

Según contó la tía del pequeño, Margarita Vásquez, la vocera de la familia, esto sucederá en horas de la mañana y de inmediato pidió respeto a los presentes.

Bajo una intensa lluvia, la mujer reiteró su pedido de justicia para el niño y anunció que los restos serán velados en la casa donde vía Emilio.

El pedido de justicia de Margarita

"Hemos tenido días muy difíciles y viene algo más complejo. El cuerpo se entregará hoy y los vecinos, creo, organizaron una caravana para acompañarlo hasta que llegue a la casa”, dijo para comenzar.

Añadió que “tenemos mucho dolor, pero lo importante es recibirlo bien”.

Margarita, también, hizo público el mensaje de los padres de Emilio a la comunidad.

“Ellos agradecen a toda la comunidad por el apoyo. A la gente, los vecinos, los bomberos, a todos. Gracias por apoyarlos”, sentenció.

Para el final insistió sobre que se haga justicia en este caso.

“Los tipos que mataron a mi sobrino tienen la mente sucia y mala. Pero debemos pedir que la gente mala, que le haga algo malo a un niño, no lo van a pasar bien. En la cárcel todo se paga... Reitero, no queremos pena de muerte, porque sería un solo dolor, queremos una condena larga. Vamos a llegar a las últimas consecuencias y no queremos que las leyes se sigan riendo de la gente”, cerró.

Ver cobertura completa