¿Qué pasó?

Luego de que este viernes fuera despachado a ley el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, diputados del oficialismo y oposición emplazaron al Presidente Sebastián Piñera para que retire el requerimiento presentado en el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa.

Pese a que terminó la tramitación en el Congreso de esta nueva extracción, y se encuentra lista para ser promulgada como ley, aún falta esperar lo que dictamine el TC para saber si se podrá materializar.

¿Qué dijo la oposición?

"Lo que se produjo hoy día es un gran acuerdo en la Cámara de Diputados, en torno a un tercer retiro del 10%. Con 119 diputados a favor, de todos los partidos, se hace absolutamente insostenible el requerimiento del Presidente de la República al TC", sostuvo Matías Walker (DC).

En tanto, Iván Flores (DC) manifestó: "Emplazo al Presidente Piñera que no solamente escuche lo que estamos diciendo de la oposición, escuché también a sus parlamentarios que se dieron cuenta de que Chile hoy día necesita soluciones urgentes".

Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) afirmó que: "Esperamos llegar a un acuerdo con el Gobierno, siempre es importante dialogar. Sin embargo, lo que hemos visto del primer Mandatario es que lamentablemente no quiere escuchar".

En ese sentido, se dirigió a Piñera, indicando que el proyecto "está listo, va a estar en su escritorio en una hora más y lo importante es que lo promulgue lo antes posible y retire el requerimiento del TC".

"Estamos rogándole al Presidente Piñera"

En conversación con Meganoticias Plus, Pablo Vidal (RD) expresó que: "Era un resultado esperado y estamos viviendo una especie de película extraña, donde el pueblo de Chile eligió al Presidente Sebastián Piñera para que gobernara el país y hoy día te das cuenta que hay una pandemia, una crisis terrible, donde hay un acuerdo transversal y casi que estamos rogándole al Presidente Piñera que haga su pega".

"A mí me cuesta creer que estamos casi esperando que la bondad misericordiosa del señor Presidente lo haga entender que ir al TC es un error. Yo espero que recapacite", añadió.

¿Qué dijo el oficialismo?

Desde RN, la parlamentaria Erika Olivera sostuvo: "Hacemos el llamado nuevamente al Presidente Piñera para que retire este requerimiento desde el TC. Hoy día nosotros entendemos la postura que tiene el Gobierno, pero también tenemos que entender la necesidad que tienen las personas".

En esa misma línea, Francisco Eguiguren llamó al Gobierno a hacer "propio este proyecto del tercer retiro o generar uno propio, como ocurrió en el segundo retiro y presentarlo con la brevedad".

Asimismo, el diputado Eduardo Durán aseguró que: "Hemos cumplido con la ciudadanía al votar ampliamente a favor por este tercer retiro del 10% de las AFP. Ahora sólo queda esperar el gesto del Presidente de la República que retire el requerimiento del TC, de manera que este tercer retiro sea una realidad".

¿Qué dijo el Gobierno?

El subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez, reconoció que: "Esta fue una votación contundente, pero lamentamos el tono"s

"Lamentar el tono del debate. Este es un Gobierno que como todos los Gobierno ha hecho el esfuerzo máximo en poder ayudar a los chilenos que lo están pasando mal. Pero el tono, las descalificaciones que hemos escuchado hoy día en la sala, respecto de que este es un Gobierno indolente, que no se ha preocupado de los chilenos (...) es tremendamente injusto", sentenció.

"El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no va renunciar al diálogo político, no va a renunciar al mejoramiento de la entrega de ayuda y no va a renunciar a defender la institucionalidad", recalcó.

Respecto al requerimiento, aseguró que: "Se mantiene en pie la defensa de que el Presidente de la República está obligado a hacer de la institucionalidad consagrado en la Constitución, y sostener y pedir que el Presidente no cumpla y los ministros de Estado no cumplan esa función, es renunciar a gobernar, y eso no lo vamos a hacer".

Ver cobertura completa