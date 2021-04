¿Qué pasó?

Un grupo de 15 diputados de Renovación Nacional (RN) le enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera, donde le solicitan que retire el requerimiento que presentó al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de AFP.

La misiva está firmada por Camilo Morán, Miguel Mellado, Jorge Durán, Eduardo Durán, Catalina Del Real, Andrés Celis, Francisco Eguiguren, Sofia Cid, Paulina Núñez, Érika Olivera, José Miguel Castro, Hugo Rey, Leonidas Romero, Frank Sauerbaum y Ximena Ossandón.

¿Qué dice la carta?

"Es nuestro deber y lealtad al Gobierno del cual formamos parte, transmitirle la necesidad de su ayuda inmediata para miles de familias de clase media y miles de pymes golpeadas por la pandemia", inicia el documento.

"Por supuesto que quienes firmamos esta carta, jamás dejaremos de destacar los avances significativos y las mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia que su Gobierno ha llevado adelante, lo que permitirá llegar al 80% más vulnerable en el Registro Social de Hogares", agrega.

Sin embargo, continúa: "Ahora le queremos solicitar, y se lo decimos con el más profundo respeto pero al mismo tiempo con la mayor fuerza y convicción que nos da el conocer y sentir las necesidades de nuestros vecinos, que escuche a la inmensa mayoría de los chilenos que piden su 10%".

Requerimiento en el TC

La misiva señala que: "Por supuesto que el tercer retiro no es lo que quisiéramos estar aprobando, pero ante momentos de emergencia, en una pandemia que no da tregua, se necesitan medidas excepcionales. Hace unos días, la gran mayoría del Congreso; 122 diputadas y diputados de 155 están a favor de este proyecto , 31 senadoras y senadores de 43 le hicieron el mismo llamado: no persevere con el recurso interpuesto en el TC contra el tercer retiro".

"Con mucho respeto, hoy las diputadas y diputados firmantes de esta carta, le pedimos que aún está a tiempo y retire el requerimiento presentado al Tribunal Constitucional antes que el día martes se empiece a revisar en dicho organismo", añade.

"Presidente Piñera: tiene la posibilidad de ser parte del proyecto del tercer retiro ya tramitado en el Congreso, con mecanismos de reposición voluntaria pensando en las futuras pensiones. O la otra opción: que el Ejecutivo presente su propio proyecto tal cual se hizo en el segundo retiro. Pensamos que el avance que el proyecto pueda tener en el TC es sinceramente un error político y una irresponsabilidad social", sostiene.

"Nos comprometemos a buscar todos los acuerdos posibles"

Finalmente, la carta añade: "Presidente, con esto nos estamos sumando al llamado que ayer le hizo la directiva de nuestro partido Renovación Nacional".

"Presidente, no bloquee el 10%. Las diputadas y diputados firmantes hemos estado con usted en la gran mayoría de sus proyectos. En este que disentimos, le hacemos el llamado urgente para no frenarlo. Nos comprometemos de acá en adelante a buscar todos los acuerdos posibles, incluida una reforma tributaria, que nos permita avanzar y crecer en lo que queda de pandemia en ayudas más universales", concluye.

