Un grupo de vecinos de La Pintana se manifestó este jueves desde temprano a favor del proyecto de tercer retiro de fondos previsionales, y por el cual el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional.

Uno de los vecinos, Mario Varela, que se encontraba allí en ese instante, sufrió la pérdida de dos hijos de 40 y 38 años recientemente, con ocho días de diferencia, ya que ambos tenían problemas de salud asociados al coronavirus.

Consternado por los problemas emocionales y económicos que le ha tocado vivir, el hombre hizo un urgente llamado al Presidente Piñera para que reconsidere la decisión de acudir al TC y así pueda recibir su dinero.

¿Qué dijo Mario?

En relación al lamentable deceso de sus hijos, Mario explicó al matinal Mucho Gusto que "el problema es que no tenía los medios para comprar en el Cementerio Metropolitano una bóveda que valía $3 millones o $4 millones y ahora cuesta $7 millones. Me encalillé y resulta que mi jubilación es de $240 mil".

"El Gobierno me ha ayudado con el IFE, pero no me alcanza ni para comprar el gas, que vale $22 mil, la luz, agua, montones de cosas, medicamentos, oxígeno", señaló.

Asimismo, dejó en claro que "la municipalidad se ha portado súper bien conmigo, nos llevaron un generador, cajas de mercadería, pero no da abasto".

"Yo necesito el 10% para poder comprar mercadería, nada más que eso. Yo sé que hay gente que sufre más que uno, me quedan tres hijos y tratamos de unirnos todos para que no nos falte nada, pero nos falta", expresó.

"Póngase una mano en el corazón"

Mario se tomó un minuto para hablarle al Mandatario Sebastián Piñera, a quien le dijo: "Le pido por favor al Presidente, póngase una mano en el corazón, porque así como yo, hay mucha gente que está sufriendo que no tiene para comer".

"Por favor Presidente, se lo pide un chileno de corazón, ayude a los pobres", cerró entre lágrimas el hombre.

