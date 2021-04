¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera citó a una reunión de emergencia a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, luego de que en la tarde de este jueves el Senado aprobara en general y en particular el proyecto que busca permitir un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

La instancia tendrá lugar en el Palacio de La Moneda, a las 18:30 horas, para analizar el resultado en el Congreso y determinar los pasos a seguir.

Tribunal Constitucional

Desde el inicio de la tramitación del proyecto de tercer retiro, el Gobierno se ha manifestado contrario a la idea e incluso interpuso un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la iniciativa.

Esto pese a que desde distintos sectores del oficialismo le han pedido al Ejecutivo apoyar el proyecto y han calificado la decisión de recurrir al TC como "un error".

Aún así, el Gobierno durante esta jornada estuvo atento al resultado de la tramitación en el Senado, y tras aprobarse la iniciativa decidió convocar a esta reunión, en un nuevo intento para alinear las posiciones en Chile Vamos.

Rumores en torno al Comité Político

En medio de las divisiones al interior del conglomerado, también surgieron rumores de que no todos los ministros que integran el Comité Político estarían de acuerdo con la decisión del Presidente de presentar el requerimiento al TC.

Sin embargo, a través de una carta al director publicada en La Tercera, firmada por todo el Comité Político, descartaron esta situación.

"Como ministros de Estado e integrantes del comité político que acompaña al Presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría el tercer retiro de ahorros previsionales", señalan en el escrito.

En tanto, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, afirmó que esta carta se trató de una reacción "espontánea" y que no fue a petición del Presidente de la República.

"Nosotros de forma espontánea ante una versión de prensa que nos pareció que no era precisa y que respetamos totalmente, era una buena señal, señalar que las supuestas divisiones no existen porque los chilenos no quieren ese tipo de incertidumbres", indicó.

