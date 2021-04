¿Qué pasó?

Los ministros que conforman el Comité Político aseguraron estar de acuerdo con la decisión del Presidente Sebastián Piñera de ingresar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de AFP.

La aclaración surge luego de los rumores que indicaban que no todos los secretarios de Estado apoyaban la determinación del Mandatario.

La carta

Los ministros se cuadraron en una carta al director publicada en La Tercera, la que está firmada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio; el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; y la autoridad de Hacienda, Rodrigo Cerda.

"Como ministros de Estado e integrantes del comité político que acompaña al Presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría el tercer retiro de ahorros previsionales", señalan en el escrito.

"Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido unanimidad en esta gravitante definición del Gobierno, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones", agregan.

Requerimiento

El pasado martes el ministro Ossa informó que: "Es nuestro deber velar porque las reglas que nos rigen sean respetadas y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto".

La situación generó polémica tanto en sectores del oficialismo como de la oposición, desde donde algunos parlamentarios anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

Presidenta del TC

En tanto, el senador Carlos Bianchi dio a conocer que con un grupo de parlamentarios solicitarán al TC que la presidenta del órgano, María Luisa Brahm, sea inhabilitada en la revisión del requerimiento.

"Hay varias senadoras y senadores que están leyendo el texto que hemos presentado para poder hacer esto mañana (jueves) o a más tardar el día viernes, y de esta manera poder representar al Tribunal Constitucional, no sólo la molestia, no sólo la actitud desafiante de quien preside este tribunal, sino pedir que sea inhabilitada, porque ha hecho juicios públicos donde claramente demuestra que no tiene la imparcialidad necesaria para poder juzgar una situación de esta magnitud", afirmó.

Ver cobertura completa