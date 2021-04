¿Qué pasó?

El senador Carlos Bianchi dio a conocer que con un grupo de parlamentarios solicitarán al Tribunal Constitucional (TC) que la presidenta del órgano, María Luisa Brahm, se inhabilite en la revisión del requerimiento presentado por el Gobierno por el proyecto del tercer retiro del 10% de las AFP, en el caso de que éste sea aprobado en el Congreso.

Cabe recordar que el pasado martes el Gobierno presentó el requerimiento ante el TC, asegurando que la iniciativa es inconstitucional.

¿Qué dijo Bianchi?

"Vamos a hacer una presentación al Tribunal Constitucional para pedir la inhabilidad de su presidenta, la señora Brahm", aseguró el senador.

"Hay varias senadoras y senadores que están leyendo el texto que hemos presentado para poder hacer esto mañana (jueves) o a más tardar el día viernes, y de esta manera poder representar al Tribunal Constitucional, no sólo la molestia, no sólo la actitud desafiante de quien preside este tribunal, sino pedir que sea inhabilitada, porque ha hecho juicios públicos donde claramente demuestra que no tiene la imparcialidad necesaria para poder juzgar una situación de esta magnitud", afirmó.

"No da garantía de imparcialidad"

Bianchi aseguró que: "Ella (Brahm) hoy día claramente no da garantía, bajo ningún punto de vista, de imparcialidad".

"Ha comentado públicamente lo que es un hecho grave, que el Tribunal Constitucional es una tercera Cámara. O sea, una Cámara política y, por lo tanto, allí creemos que no sólo incumple, no sólo es un acto desafiante, no sólo es una situación absolutamente contraria a la Constitución, sino que demuestra que está de rodillas frente a la instrucción de quien ha sido su empleador históricamente, que es el señor Piñera", sentenció.

Los dichos de Brahm

En una entrevista con La Tercera, la presidenta del TC expuso que: "La descripción de que somos una tercera Cámara si bien aparece como peyorativo, corresponde realmente a lo que sucede".

"Sí somos una tercera Cámara y está dentro de las atribuciones que la Constitución entrega al TC, que es el control de las leyes, y eso se produce en dos momentos antes de que sean leyes, o sea, durante la tramitación o aprobadas con control preventivo, o de manera posterior a través de las inaplicabilidades", aseguró.

"El hecho de ser 'tercera Cámara' no significa que se vote de una determinada manera o no, es regirse al mérito constitucional y evidentemente acá acuden quienes perdieron en el Congreso y se produce el conflicto que dirime el TC", agregó.

