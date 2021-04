En una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a 39 comunas de la Región Metropolitana se detectó que Maipú es la comuna con la mayor objeción a la ejecución de su presupuesto municipal, por una cifra que asciende a los $588.640.261.

Dentro de los ítems objetados -por ser gastos no autorizados o elementos que la ley no autoriza- se encuentran: regalos publicitarios, capacitaciones no acreditadas, o tratos directos con proveedores.

Pero eso no es todo. En un reportaje del matinal de Mega, Mucho Gusto, la periodista Paulina Allende-Salazar entrevistó a la exadministradora municipal, quien denuncia que en el organismo que dirige Cathy Barriga existen "faltas reiteradas a la probidad y transparencia". Además, declara que, tras hacer públicos estos temas, ha recibido amenazas desde el entorno de la alcaldesa.

Denuncia por irregularidades

Lucía Ulloa, exadministradora municipal en Maipú, sostuvo: "Hay casos emblemáticos que tienen relación con los cargos directivos de confianza de la autoridad. Tenemos al director de Daoga, que es la Dirección de Aseo y Ornato, donde mensualmente supera las cifras de $2 millones por horas extras", cuenta Ulloa.

A través de transparencia activa se pudo comprobar que Alex Gómez acumuló 1.404 horas extra solo en 2020, lo que se traduce en $17.949.078. Situación que incluso sorprende al denunciado.

"Imposible, tendría que vivir aquí", fue su primera reacción ante la denuncia. "Ojo, que yo puedo hacer muchas horas, pero no me las van a pagar todas, eso tiene que tenerlo absolutamente claro. Si ahí salen 79 (horas extra), a mí me pagan 40, con suerte", justifica Gómez, quien, de todas maneras, expuso: "Así funciona el servicio público".

"Todos los funcionarios hacen eso"

Otra de las personas que acumula excesivas horas extra es el director de Desarrollo Comunitario (Dideco), Francisco Parra, quien, según Transparencia, trabajó 860 horas extra el año pasado, recibiendo $12.659.748 por ello.

"Algo falso", fue la primera reacción de Parra, quien además justificó ser "el director que más trabaja en esta municipalidad". A pesar de esto, aseguró que es quien menos horas extra recibe y que otros funcionarios ganan mucho más por ese ítem.

"Todos los funcionarios hacen eso. Hay funcionarios que trabajan en otras direcciones, que tiene grado directivo, que yo no sé dónde hacen las horas extra, pero las hacen", dijo Parra.

Tras esta situación, en el reportaje se comprobó que el director de Inspección recibió por horas extra el 2020 $17.7312.888; su par de Obras Municipales $12.639.676, mientras que el director de Tránsito y Transportes recibió $12.397.712.

Horas extra por bailar

Por último uno de los casos que llamó la atención fue el de Vania Vicencio, quien según Lucía Ulloa, "todos los meses tiene asignación por horas extraordinarias", pese a que su función real en el municipio es "bailar".

"Maipú estuvo más de tres meses en cuarentena y ella cobró horas extraordinarias", dice la exadministradora municipal sobre el caso de quien actualmente es candidata a concejal.

Según los datos, mes a mes y pese a la cuarentena, sus horas extra en 2020 no se vieron afectadas, las que llegaron a 1.157, lo que se traduce en un monto de $6.188.814, solo por este concepto, siendo una de las 30 personas a contrata con el mayor pago por horas extraordinarias.

Según Ulloa, desde el año 2017 se ha aumentado en $20.000 millones el gasto en remuneraciones al personal municipal, algo que califica como un "diagnóstico fatal" al considerar el endudamiento que la municipalidad tendría por $60.000 millones.