¿Qué pasó?

Luego que el Gobierno decidiera recurrir al Tribunal Constitucional para intentar frenar el proyecto de tercer retiro desde las AFP, tomó fuerza la idea de que el Presidente Sebastián Piñera sea acusado constitucionalmente.

Fue este día miércoles cuándo la oposición formó un grupo de trabajo que estudie esta eventual acusación, ya que aseguraron "hay fundamentos jurídicos" que demostrarían que el Presidente incumplió su deber de proteger a las familias chilenas considerando el Estado de Catástrofe producto del coronavirus.

El anuncio provocó la molestia del Ejecutivo, quien a través del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que "la política no se hace simplemente por lo que es trending topic en Twitter".

Borrador de la AC se presentaría el viernes

La conformación del equipo de trabajo de los diputados de la oposición es solo el primer paso, ya que el día viernes se presentaría el borrador que permitirá dilucidar el cronograma que se seguirá respecto a la posible Acusación Constitucional contra Piñera.

"Hemos decidido conformar un grupo de trabajo con expertos constitucionales, asesores legislativos, de todas las bancadas de oposición y que este viernes nos va a entregar los fundamentos precisos y concretos que justifican y fundamentan constitucionalmente esta iniciativa de Acusación Constitucional", dijo el diputado Leonardo Soto (PS).

Oposición dividida

A pesar de este anuncio, no todos en la oposición están de acuerdo con llevar a cabo este proceso contra el Presidente Piñera. Fue así entonces como el diputado Daniel Verdessi, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, anunció no estar de acuerdo en hacer un "show" que además no contará con el respaldo necesario en el Senado.

"La postura de la bancada es que no nos interesa derrocar a este Gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias y que funcionen. El tercer retiro es lo que funciona... No estoy disponible para hacer un show porque en el Senado se va a perder una Acusación Constitucional", dijo el parlamentario DC.

Precisamente. pese a que el proceso podría sortear su paso en la Cámara, en el Senado serían necesarios 29 votos para destituir a Piñera, apoyos a los que no se llegarían considerando los 15 senadores de Chile Vamos en la Cámara Alta que hoy está conformada por 43 miembros.