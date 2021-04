¿Qué pasó?

En medio de la discusión del tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, el Gobierno se refirió al requerimiento que presentó en el Tribunal Constitucional por el proyecto que se está tramitando en el Senado.

"El tercer retiro es una muy mala política pública para los chilenos. Creemos que es el momento de cuidar las pensiones, de mejorarlas, y por lo mismo lo hicimos presente en todo el trámite legislativo", afirmó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.

¿Es posible dar un paso atrás?

La autoridad también recalcó que: "Dijimos que se trata de una iniciativa que no cumple con las reglas básicas que deben regirnos y que están en la Constitución, por lo mismo recurrimos al Tribunal Constitucional, y de aquí en adelante es una decisión que le toca al tribunal".

Respecto a la posibilidad de dar un paso atrás con esta medida, afirmó que: "El Gobierno y el Presidente han sido muy claros, vamos a seguir ayudando a las familias chilenas, todo lo que sea necesario. Lo haremos mediante transferencias directas, que son un esfuerzo de todos los chilenos, y seguiremos instando para que se respete la Constitución y eso supone haber presentado este requerimiento".

"Creemos que es lo mejor para los chilenos"

Al ser consultado por qué el Ejecutivo no patrocina una extracción de fondos, como lo que ocurrió con el segundo retiro, Ossa respondió: "Nos parece que un retiro es una muy mala política pública, sobre todo ya habiendo dos retiros".

"Lo que estamos haciendo es velar por lo que creemos que es lo mejor para los chilenos".

Manifestaciones sociales

Por su parte, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a los cacerolazos y barricadas que se registraron en el país tras el anuncio del requerimiento.

"Entendemos que haya quienes no les guste. El día de ayer vimos un partido político promocionando el odio y la violencia, creemos que esas son formas que no caben dentro de las reglas democráticas. Nunca la violencia puede ser parte de la democracia", manifestó.

"Es incompatible que haya parlamentarios que digan que por un lado quieran mejorar las pensiones y al mismo tiempo promuevan retirar y haya personas que no tengan nada que retirar. Ellos dicen que hay que hacer este retiro porque hay personas que necesitan esas ayudas, pues bien hay tres millones de chilenos, en donde la mayoría de ellos son personas vulnerables y mujeres que no tienen absolutamente nada que retirar", sentenció.

Acusación a Piñera

Sobre la acusación constitucional anunciada por diputados de oposición contra el Presidente Sebastián Piñera, Bellolio hizo un llamado "a la responsabilidad política. No es responsable que el día de ayer un grupo de parlamentarios diga que no va a haber una acusación constitucional porque no hay ningún fundamento para hacerlo y el día de hoy lo hagan porque en Twitter el hashtag era ese".

"La política no se hace simplemente por lo que es trending topic en Twitter, se hace por lo que es justo, se hace por las convicciones y no se cambia de un día para otro", añadió.

