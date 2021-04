¿Qué pasó?

Tras 56 días de espera, este viernes 23 de abril se hará entrega del cuerpo de Tomás Bravo, el niño de 3 años que desapareció el pasado 17 de febrero y nueve días después fue encontrado sin vida en Caripilun, Arauco, Región del Biobío, un caso que aún no tiene respuestas claras sobre qué ocurrió con el menor.

Así esa jornada se pondrá fin a la larga espera de la familia, que busca entregar su último adiós al niño, situación que, sin duda, generará una alta convocatoria de público en esta localidad debido a los alcances de un hecho que conmocionó a todo Chile.

A las 10 de la mañana dejará el Servicio Médico Legal

El procedimiento que ya se encuentra coordinado con la Fiscalía y los abogados de la familia, se realizará este viernes a las 10 de la mañana, cuando el cuerpo del niño deje las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción.

Tras su salida, los padres del pequeño, Estefanía Gutiérrez y Moisés Bravo, lideraran su traslado de 134 kilómetros desde Concepción, donde el féretro tendrá su primera despedida, rumbo a Arauco, lugar donde se generó la tragedia.

En esta zona, se procederá a un responso en la sede social enclavada en la zona rural de Caripilun.

Controles y amplia seguridad ante masivo funeral

Ya para el sábado 24 de abril se espera la salida de la carroza de Caripilun para realizar la ceremonia fúnebre de Tomás Bravo en Arauco.

Ante la alta convocatoria de público que se espera para brindar su adiós al niño, las autoridades ya trabajan para establecer controles de tránsito y amplia seguridad para el desarrollo normal del sepelio que se desarrollará en el Cementerio General de Arauco, donde sólo podrán acceder sus familiares cercanos debido a las restricciones por la pandemia.

Además, se buscará preservar las medidas sanitarias vigentes y exigidas por la pandemia, producto de la cuarentena a la que está sometida esta zona del país.

"Lo que pasó con mi hijo es imperdonable"

Sobre la situación que mantiene en vilo a la familia, la madre de Tomás Bravo, Estefanía Gutiérrez, sostuvo que "lo hablamos con la fiscal y ha habido negligencia, errores y muchas equivocaciones que no van a pasar desapercibidas. Algún día vamos a tener que llegar a buscar responsables porque lo que pasó es imperdonable".

Sobre los pasos a seguir con la causa, Gutiiérrez agregó que "esto no se va cerrar y ella (la fiscal) lo dejó en claro y nosotros también. No nos vamos a quedar tranquilos con que se va a cerrar el caso. Aquí hay terceros, esto no fue accidental. Así que esto sigue".

Todo sobre Caso Tomás Bravo