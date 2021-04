¿Qué pasó?

Tras conocer el detalle del informe de la autopista entregada por el Servicio Médico Legal (SML) que apunta a las eventuales causas de muerte de Tomás Bravo, la familia del menor solicitó a la fiscal no cerrar el caso y dilucidar qué sucedió el pasado 17 de febrero en el sector rural de Caripilun, en Arauco.

Esto tras la reunión de más de tres horas que sostuvieron los padres del niño, Estefanía Gutiérrez y Moisés Bravo, con la jurista Marcela Cartagena, quien les detalló que el escrito, que fue filtrado, indicó que su hijo murió en forma accidental a causa de hipotermia e inanición.

Ante el panorama, la causa sigue abierta, mientras que se siguen analizando las hipótesis por las cuales transita la investigación.

"Lo que pasó con mi hijo es imperdonable"

Sobre la situación que mantiene en vilo a la familia, la madre de Tomás Bravo sostuvo que "lo hablamos con la fiscal y ha habido negligencia, errores y muchas equivocaciones que no van a pasar desapercibidas. Algún día vamos a tener que llegar a buscar responsables porque lo que pasó es imperdonable".

Sobre los pasos a seguir con la causa, Estefanía Gutiiérrez agregó que "esto no se va cerrar y ella (la fiscal) lo dejó en claro y nosotros también. No nos vamos a quedar tranquilos con que se va a cerrar el caso. Aquí hay terceros, esto no fue accidental. Así que esto sigue".

"Mantenemos que hay intervención de terceros"

Tras el encuentro con los padres, la fiscal Marcela Cartagena confirmó que se abrió una investigación paralela para dilucidar la forma en que se filtró el informe de la autopsia desde el SML.

"Es grave esta filtración que es no es la primera que sufre este servicio en este caso", aseveró la fiscal Cartagena.

Sobre la hipótesis que manejan sobre lo que ocurrió con el menor informó que "nosotros mantenemos la posibilidad de que la muerte del niño Tomás haya habido intervención de terceros, que se haya podido cometer un homicidio a este respecto".

Así se aguarda por los próximos pasos en este caso, como será la entrega del cuerpo del menor desde el SML de Concepción, procedimiento que será este viernes 23 de abril y cuyo restos serán trasladados a Arauco para un responso en una sede social en Caripilun.

Ya el sábado 24 abril, se procederá al funeral de Tomás Bravo en esta misma localidad.

Todo sobre Caso Tomás Bravo