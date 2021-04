¿Qué pasó?

Se espera que durante la jornada de este martes, la familia de Tomás Bravo tenga acceso a la carpeta investigativa y en voz de la fiscal, Marcela Cartagena, conocer la data de muerte y las causas que propiciaron el fallecimiento del menor.

Además, lo más probable es que el cuerpo del pequeño Tomás sea entregado este viernes 23 a la familia. Tras concretarse este procedimiento, la familia tiene previsto entregar su último adiós a Tomás Bravo, el próximo sábado 24 de abril en la localidad de Arauco, según información de los abogados.

¿Qué se espera de la reunión?

Los padres de Tomás Bravo buscarán recibir una explicación por la filtración del informe entregado por el Servicio Médico Legal y que fue dado a conocer a la opinión pública dando paso a una investigación.

Sobre esta situación, la madre Estefanía Gutiérrez, sostuvo que "no hay respeto. Fuimos con la fiscal (Marcela) Cartagena y por qué hacen eso y por qué no nos dieron esa respuesta ese día en familia y en privado. Le dije que tenían que llegar a los responsables, que no podía quedar así".

A la espera de conocer los antecedentes, la mamá de Tomasito agregó que "es un circo, todo mal lo que han hecho. Como van decir que murió de causas naturales, después de cuántos días, es muy doloroso todo el proceso".

Palabras a las que se sumó el padre del menor, Moisés Bravo, quien sostuvo que "quiero expresar mi profundo repudio a la filtración del informe de autopsia de Tomás. La persona que realizó ese acto delictual no sabe el tremendo daño que ha ocasionado a Estefanía como madre y a mí como papá, y a todos los familiares del 'Tomi'''.

