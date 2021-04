¿Qué pasó?

Este miércoles la familia de Tomás Bravo, junto a sus abogados, asistieron a una reunión con la Fiscalía Regional del Biobío para conocer los avances en torno a las pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte del niño.

Tras la instancia, los abogados dieron a conocer que todavía no existe un informe de autopsia que dé a conocer la causa de muerte del menor, mientras que se confirmó que el cuerpo de Tomás será entregado el viernes 23 de abril a la familia.

¿Qué dijeron?

Cristián Echaiz, abogado de la familia paterna, informó que: "La Fiscalía regional ha dispuesto que la entrega del cuerpo de Tomás a sus padres va a realizarse el próximo día viernes 23 de abril. Tenemos un plazo todos los intervinientes, un plazo tope, hasta este viernes al mediodía para solicitar o proponer diligencias".

"No tenemos causa de muerte, data de muerte. Por lo demás, los informes, lo que nos ha informado la fiscal, es que han sido liberados a partir de este minuto pero no lo hemos recibido en la práctica. Por lo tanto, no nos podemos referir a algo que no conocemos", agregó.

Por otra parte, recalcó que: "Jamás hemos sido convocados para la entrega de algún resultado de ADN, entiendo que no fue el objetivo de la reunión".

Solicitarán nuevas pericias

Por su parte, Alejandro Espinoza, abogado de la familia materna, precisó que: "No hay informe final de autopsia todavía, solo son los peritajes que estaban pendientes, peritajes entomológicos, histológicos, de laboratorios químicos y otros exámenes específicos".

"No hemos tenido acceso a los exámenes, van a estar disponibles en los próximos minutos, pero eso tampoco nos da a nosotros una opinión inmediata, tenemos que estudiarlo con nuestros peritos para inferir las conclusiones", añadió.

Además, afirmó que: "Nosotros vamos a estudiar estos antecedentes, desde luego ya tenemos pericias que queremos que se realicen previa a la entrega del cuerpo, que se las vamos a plantear en el plazo que dio la Fiscalía Regional que es hasta pasado mañana".

Caso Tomás

Fue cerca de las 19:30 horas del pasado 17 de febrero cuando se perdió rastro del pequeño, cuando acompañaba a su tío abuelo, Jorge Escobar, a buscar unos animales a un campo cercano.

Luego de un poco más de una semana, se logró encontrar el cuerpo del niño y se concretó la detención de Escobar. Sin embargo, en la audiencia de formalización la justicia estableció que las pruebas contra él no eran suficientes.

Tras esto, el tío abuelo de Tomás quedó libre y sin ninguna medida cautelar, mientras que no se ha establecido la responsabilidad de ninguna otra persona en la desaparición y muerte del menor.

