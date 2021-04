¿Qué pasó?

En los próximos días se vivirán días claves en torno al caso Tomás Bravo, el pequeño que fue encontrado el pasado 26 de febrero sin vida en el sector rural de Caripilun, Arauco, Región Del Bío Bío, que generó un amplio operativo de búsqueda y que derivó en una extensa investigación que aún no tiene respuesta.

Hasta el día de hoy no se conocen al o los autores del crimen y más aún, no se ha logrado dilucidar la causa del muerte del menor.

Así será crucial la cita que sostendrá este martes 20 de abril la familia del niño, liderada por su padre Moisés Bravo y su madre Estefanía Gutiérrez, quien junto a sus abogados se reunirán con la fiscal Marcela Cartagena a cargo de las diligencias.

¿Qué se espera de esta reunión?

De cara al encuentro, se espera que la familia de Tomás Bravo tenga acceso a la carpeta investigativa y en voz de la fiscal conocer la data de muerte y las causas que propiciaron el fallecimiento del menor.

El informe llega tras casi dos meses del día que fue encontrado niño -que desapareció el 17 de febrero y encontrado sin vida el 26 del mismo mes- y la espera que este viernes 23 de abril sea entregado su cuerpo, tras las pericias realizadas.

Además, los padres de Tomás Bravo buscarán también recibir una explicación por la filtración del informe entregado por el SML y que fue dado a conocer a la opinión pública dando paso a una investigación.

Sobre esta situación, la madre Estefanía Gutiérrez, sostuvo que "no hay respeto. Fuimos con la fiscal (Marcela) Cartagena y por qué hacen eso y por qué no nos dieron esa respuesta ese día en familia y en privado. Le dije que tenían que llegar a los responsables, que no podía quedar así".

A la espera de conocer los antecedentes, la mamá de Tomasito agregó que "es un circo, todo mal lo que han hecho. Como van decir que murió de causas naturales, después de cuántos días, es muy doloroso todo el proceso".

Palabras a las que se sumó el padre del menor, Moisés Bravo, quien sostuvo que "quiero expresar mi profundo repudio a la filtración del informe de autopsia de Tomás. La persona que realizó ese acto delictual no sabe el tremendo daño que ha ocasionado a Estefanía como madre y a mí como papá, y a todos los familiares del 'Tomi'''.

Cuerpo de Tomás Bravo será entregado a la familia

Tras esta diligencia, se espera que se logre terminar con el complicado proceso que ha vivido la familia y que apunta a la entrega del cuerpo del niño, que está pactado para este viernes 23 de abril por parte del Servicio Médico Legal (SML).

Tras concretarse este procedimiento, la familia tiene previsto entregar su último adiós a Tomás Bravo, el próximo sábado 24 de abril en la localidad de Arauco.

Caso Tomás Bravo vive días claves

Ver cobertura completa