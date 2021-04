¿Qué pasó?

En medio del debate por el tercer retiro del 10%, y tras ocho meses de la primera extracción desde las AFP, aún son cientos las madres que esperan por la retención judicial a los deudores de pensiones alimenticias.

"Lo necesito de forma urgente"

Fabiola Flores tiene 37 años, es madre de dos hijos y quedó cesante en plena pandemia, tras lo cual comenzó a trabajar en la feria para sacar adelante a sus hijos. Su expareja le adeuda una suma de $6.481.860.

"Yo lo necesito de forma urgente porque me llegó una carta del banco, y el banco quiere iniciar algo judicial para ver si me quitan la casa me imagino", dice Fabiola.

Cuando trabajaba, el sueldo de Fabiola no superaba el salario mínimo, por lo que privilegió los cuidados básicos de sus hijos antes que el dividendo de su casa. Es por esto que el dinero de la pensión de sus hijos le urge enormemente, por lo que en agosto del año pasado solicitó la retención judicial a su expareja.

"Debieran darle prioridad a las madres que son mamás solteras, que mantienen su casa. Debieran darle prioridad y apresuro a esto porque de verdad que lo necesitamos", comenta Fabiola.

¿Por qué no se realizan los pagos?

Desde la Asociación de AFP aseguran que hay voluntad para liberar los pagos y que los fondos están, incluso la semana pasada se concretaron más de 20 mil pagos por parte de cinco administradoras.

"Hubo problemas de contradicciones en las normas y ahora quedan casos pendientes de nombres, direcciones y tienen que ver con hacer pagos correctos y no cometer errores", explicó Isabel Retamal de la Asociación de AFP.

Para la abogada Romina Luco, el principal problema es la excesiva burocracia del sistema. "Las causas, o este tipo de causas, quedan estancadas muchas veces porque, debido al colapso del tribunal, no se van dictando las resoluciones", dice.

Los Tribunales de Familia de Santiago han emitido más de 44 mil órdenes de pago en el primer retiro del 10% y más de 29 mil para la segunda extracción.

"En lo que dice relación a los Tribunales de Familia, nos queda lo más complejo, donde el deudor ha cuestionado o impugnado tanto el monto como el pago", explica la jueza Mónica Jeldres del 2° Tribunal de Familia de Santiago.

Con el tercer retiro del 10%, que también considera una nueva retención judicial, punto de convertirse en ley, la madres y padres que esperan los montos adeudados a sus hijos piden que se considere urgencia máxima para que casos como estos no se repitan nuevamente.

