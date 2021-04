¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío, confirmó que se solicitará el sobreseimiento de Jorge Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo y quien fue la última persona en verlo con vida antes de su desaparición.

¿Qué dijo el abogado?

El abogado aclaró que se va a recurrir a esta medida "una vez que se cumplan ciertas diligencias de investigación que nosotros hemos pedido al Ministerio Público, como también finalicemos algunas diligencias propias de la defensa afín de demostrar la inocencia de don Jorge".

"Él ha sido formalizado por un ilícito de homicidio calificado y eso significa que hay que acreditar los elementos, la participación y la existencia del hecho", explicó.

Informe de autopsia de Tomás

Respecto al informe de autopsia de Tomás, filtrado en las últimas horas, sostuvo que "la causa de muerte es un elemento que precisamente no tiene su correlato o no corresponde a la formalización y no hay hasta el momento ningún antecedente que permita vincular a don Jorge como partícipe de este lamentable hecho".

"Este informe fue realizado por dos tanatólogas forenses del SML de Concepción que iniciaron el procedimiento de autopsia desde el día 26 de febrero y como correlato solicitan una serie de exámenes de laboratorio que obtenidos esos resultados logran generar una conclusión", detalló.

En tanto, manifestó que "a nosotros nos parece que esa metodología científica tanto en su contenido y sus conclusiones sería responsable y es concordante con otros antecedentes de la investigación".

"No podemos olvidar que hay un informe muy contundente de la PDI, antes de la formalización de los hechos respecto a don Jorge, que daba cuenta que no era posible atribuir ningún tipo de responsabilidad e intervención de terceros en el lamentable fallecimiento de Tomás", expuso el abogado.

Agregó que "lo que no podemos esperar, y espero que así no sea, es que se siga pensando que hay que hacer un nuevo informe tanatológico para obtener eventualmente otras conclusiones que en este caso sí pudiesen ser favorables a la tesis del Ministerio Público".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

