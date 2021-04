¿Qué pasó?

Este jueves se conocieron nuevos datos en torno a la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo, pues se conoció el eventual resultado del informe de autopsia del menor, el cual arrojaría que su muerte se produjo por hipotermia e inanición, la cual se produce por falta de alimento.

Del mismo modo, el informe dado a conocer por Radio Bío Bío también se concluiría que su data de muerte corresponde a cinco días desde su desaparición el pasado 17 de febrero, siendo encontrado fallecido el 26 del mismo mes.

Con los resultados dados a conocer por el medio antes mencionado, se descartaría que una presunta agresión sexual le haya provocado la muerte al menor.

La filtración

En conversación con Meganoticias, el abogado de la familia materna del niño, Pedro Díaz, detalló que: "A raíz de esta información que le llega a la familia y que se empieza a filtrar en los medios de comunicación, tomé contacto con la fiscal que lleva la causa (...) y me señala que estuvo en la tarde en el Servicio Médico Legal y que efectivamente el servicio estaba elaborando el informe final y que ya tenía el informe final del protocolo de autopsia".

"La fiscal me señala que no era conveniente aún entregarlo porque falta el resultado de algunos exámenes. Sin embargo, este informe fue remitido a la fiscal, más o menos a las 6:30, según lo que ella me comenta", continuó.

"Sale esta información en los medios de prensa y nos encontramos con que Radio Bío Bío, y no tengo porque desmentir lo que ellos dicen, señala una causa de muerte. Yo no he revisado, ni la fiscal ha revisado el informe aún, porque no lo ha abierto. Entonces esta información sale del interior del Servicio Médico Legal", agregó.

Además, aclaró que: "No sabemos si es verdad lo que dice la radio pero sí creemos que debe tener algo de cierto".

Acciones legales contra el SML

Díaz indicó que la filtración "Nos complica porque hay un protocolo con la familia principalmente de la víctima y ahí ocurre este hecho de que se enteran por la prensa de un hecho tan importante como este y se van a iniciar acciones en contra del Servicio".

"Nosotros principalmente vamos a solicitar que el Ministerio de Justicia de una explicación por esta información y por otro lado que la fiscal vea dentro de la reserva que tiene con esta carpeta investigativa qué pasó y dónde se vulnera esta reserva", añadió.

Noticia en desarrollo...