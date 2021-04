¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, confirmó que en los próximos días el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto que busca permitir un tercer retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones.

La iniciativa que pretendía lograr esto a través de normas permanentes a la Constitución fue rechazada este jueves por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el texto que contiene reformas transitorias fue aprobado y despachado al Senado.

¿Qué dijo Ossa?

"Estamos preparando y afinando las herramientas jurídicas finales para acudir al Tribunal Constitucional en los próximos días", sostuvo el ministro.

"No lo hacemos porque sí, y no sólo seguimos considerando que sea una mala política pública, ocurre que si nosotros no vamos al Tribunal Constitucional pueden ocurrir estos retiros, y estos retiros van dejando a millones de chilenos sin fondos de pensiones. No es posible empujar una buena reforma de pensiones si no hay fondos con los cuales mejorar las pensiones", aseguró.

Indicación para sortear el TC

Además, afirmó que para el Gobierno será una ventaja en el TC la iniciativa aprobada que tiene justamente como objetivo sortear la instancia, estableciendo en el texto que se permitirá realizar esta extracción de fondos sin perjuicio de la facultad exclusiva del Presidente de la República para establecer o modificar las normas sobre seguridad social.

"Es una indicación que confirma y mejora el caso frente al Tribunal Constitucional, porque hace exactamente lo mismo que se hizo en el retiro anterior, pero además reconoce que existe la facultad exclusiva del Presidente", afirmó.

"Una mala política pública"

Ossa manifestó que: "Si bien valoramos que una de las reformas constitucionales relacionadas al 10% fue rechazada en general, es cierto que no compartimos la decisión que hoy en la tarde se ha tomado respecto del tercer retiro como una reforma transitoria a la Constitución".

"Nos parece una mala política pública para los chilenos. Nosotros creemos que no es el tiempo de retirar fondos de las pensiones, creemos que es el momento de la reforma de pensiones", sentenció.

"Además de ser una mala política pública, a nuestro juicio es una política inconstitucional. Y en ese sentido es deber del Gobierno buscar que estas políticas siempre se enmarquen dentro del marco seguro y si no es así buscar las instancias para que así se declare", añadió.

El ministro expresó que: "Esperamos poder tener poder de convencimiento en el Senado y ver si este escenario se puede ir revirtiendo".

Retiro de fondos de AFC

Respecto a la eventual apertura del Gobierno a apoyar la propuesta de Joaquín Lavín de permitir un retiro desde las Administradoras de Fondos de Cesantía (AFC), confirmó que: "Hubo conversaciones para efectos de ver si la propuesta de Joaquín Lavín pudiese ser impulsada, pero se trataba que fuera una alternativa al tercer retiro. El tercer retiro siguió avanzando".

"Con esto no quiero decir que se acaban las conversaciones ni que se cierran las puertas para analizar esa alternativa, pero naturalmente sería en el mismo contexto que conversamos en los últimos días que es una eventual alternativa al tercer retiro", aclaró.

Al ser consultado por qué no se llegó a ningún acuerdo, respondió que: "Son materias complejas, son técnicamente difíciles, existen diferencias. Estuvimos de hecho bastante cerca y obviamente es una alternativa que puede seguir explorando".

