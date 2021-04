¿Qué pasó?

En diciembre de 2019, Nicole Troncoso iba acompañada junto a su madre y dos hijos, incluyendo a la pequeña Antonella de 4 años. Conducía por la ruta 5 sur hacía la comuna de Santa Cruz. De improviso, pasó sobre un objeto que no alcanzó a identificar.

El vehículo chocó contra un poste y luego quedó incrustado en una vivienda. En medio de las desesperación, encontró el objeto que la hizo perder el control del auto: era la neumático con llanta de un camión.

Antonella quedó gravemente herida. Sin embargo, a pesar de saber cuál objeto causó el accidente, la Fiscalía de San Fernando denunció a Nicole por cuasidelito de homicidio por lesiones graves y gravísimas en contra de su hija.

"Dijeron que no iba a sobrevivir"

Luego del hecho, la niña fue trasladada al hospital de San Fernando, donde apenas la pudieron estabilizar. Horas después, debió ser derivada hasta el centro asistencial de Rancagua.

“Me dijeron que estaba fuera del alcance neuroquirúrgico, se le inflamó la cabeza y se infartó. Dijeron que no iba a sobrevivir”, comentó Nicole.

A pesar de eso, la madre insistió en que la operaran, pero los médicos se negaron, decían que era imposible que sobreviviera. Cinco días después, Antonella seguía con vida. Nicole decidió llevarla hasta la Clínica Indisa de Santiago.

Cuando fue evaluada, Nicole se enteró de la dura realidad: “En Santiago me dijeron que la niña no tenía surcos en el cerebro. La inflamación había sido tanta por el edema que no le operaron, que se había infartado. Estaba a punto de sufrir muerte cerebral”, explicó la madre de la menor.

Los médicos de Santiago le dijeron que de haber operado a tiempo a Antonella, el resultado habría sido más alentador. Por lo anterior, decidió tomar acciones legales en contra del Hospital de Rancagua.

A pesar de los esfuerzos, el recinto asistencial no quiso conversar con Meganoticias.

Insólita denuncia

Con cuatro meses en la Clínica Indisa y después de cinco operaciones, Nicole decidió llevarse a Antonella a casa. “Sale con estado semi vegetativo. No podía respirar sola. Había que esperar seis meses más para esperar que muriera”.

En medio de todo el desolador panorama, la Fiscalía de San Fernando decidió denunciar a Nicole por cuasidelito de homicidio por lesiones graves y gravísimas en contra de su hija.

A pesar de todas las investigaciones que no determinaban la culpabilidad de Nicole, para el Ministerio Público, no haber estado atenta a las condiciones de la ruta, y no la rueda en la carretera, fue la causa del accidente.

“Aquí está fallando el sentido común. No siendo abogado, ni juez, cualquier persona va entender que en la carretera si existe una llanta va a tener un accidente grave”, contó Pedro Díaz, abogado de Nicole.

Aceptar la culpabilidad

El año pasado la defensa de Nicole intentó sobreseer la causa. Sin embargo, la solicitud fue negada. Aunque la Fiscalía de San Fernando intentó darle otra alternativa: declararse culpable.

“Como la víctima de las lesiones es la hija de la misma imputada, siempre hemos estimado que la defensa deba instar por una salida alternativa, un acuerdo reparatorio, con el fin de terminar la causa”, dijo Francisco Caballero, fiscal de San Fernando.

Nicole dice que aceptar su culpabilidad, impide que presente acciones legales contra de la concesionaria de la autopista.

“No puedo ejercer algo legal. Es como si yo hubiera matado a Antonella y después pidiera que me paguen por el daño”, confesó Nicole.

Falta de pruebas

En enero de este año el fiscal solicitó una audiencia para no perseverar en el procedimiento, por no reunir los antecedentes necesarios para fundar una acusación en contra de Nicole.

La audiencia se realizó este lunes, pero la Fiscalía se negó a sobreseer la causa.

“Me llama la atención que la causa quede archivada y esperar los 5 años para pedir la prescripción, debería ser revisado”, relató el abogado Díaz.

La concesionaria Ruta del Maipo, además de lamentar el accidente, dice que las causas están siendo investigadas. También cuentan que se han acercado a Nicole para brindarle ayuda. Sin embargo, la preocupación de la madre es Antonella.

“Antonella no se va a morir, me voy a encargar de que no se muera”, reveló la madre.

A pesar de todos los desoladores informes médicos, Antonella ha mejorado. Ha respondido bien a un tratamiento el cual la familia apenas puede pagar.