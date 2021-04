¿Qué pasó?

Este sábado 17 de abril comenzará el proceso de postulación al Bono Clase Media y al Préstamo Solidario, el cual se podrá solicitar en la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Entre las novedades de este nuevo beneficio está la flexibilización de algunos de los requisitos, lo que permitió la ampliación de la cobertura para nuevos beneficiarios.

Ampliación de cobertura

El bono de $500 mil flexibilizó sus requisitos, pues se permitió ampliar la cobertura pasando de un 1 millón 200 mil beneficiarios a un poco más de 2 millones.

"Podrán acceder a este bono base de 500 mil pesos e incluso complementarlo con un segundo bono de hasta 250 mil pesos si tienen registro social de hogares", sostuvo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

"Me ayudaría con mis gastos"

Nery Nieto actualmente trabaja en un restaurante. Sin embargo, ya no gana las mismas propinas de antes y sólo cuenta con el sueldo mínimo, por lo que podría ser una eventual beneficiaria de la ayuda estatal sin tener que acreditar una caída de sus ingresos y sin haber podido acceder al beneficio el año pasado.

"Me ayudaría con mis gastos, nosotros aquí tenemos muchos gastos, bueno todos. Pagamos arriendo, de todo", señaló.

Una situación similar vive Lili Moreno, que fue desvinculada el mes pasado de su trabajo.

"Nos botaron y no les importó si tenemos que comer, si tenemos que pagar arriendo, a mí el año pasado por ejemplo, el Gobierno no se a quién les da el bono, porque a mí no ha llegado ninguno", contó.

Ambas podrían optar a la ayuda estatal por no tener ingresos o por ganar entre el sueldo mínimo y los $408 mil.

IFE

En tanto, el domingo 18 de abril terminan las postulaciones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de este mes.

Cabe destacar que todos aquellos que recibieron el sexto pago del IFE y que residan en una comuna que estuvo en Cuarentena o Transición hasta el 31 de marzo de 2021, no deberán solicitarlo, porque el pago les llegará de manera automática.

