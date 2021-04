¿Qué pasó?

Este lunes se inician las negociaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Gobierno para establecer el próximo reajuste del salario mínimo. El organismo busca lograr un aumento de $173.500 en el sueldo base, que actualmente se encuentra en los $326.500 bruto.

De este modo, esperan que el monto del sueldo mínimo quede en $500.000.

La propuesta de la CUT

"El salario mínimo tiene que superar la línea de la pobreza, el valor de referencia de ello es de $500 mil", señaló la semana pasada el vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, Eric Campos.

"Adicionalmente a eso, creemos que de manera complementaria durante el periodo de crisis hay que tomar algunas medidas, como por ejemplo, la renta básica universal, que también ronda los $500 mil", aseveró.

¿Qué ocurre con las Pymes?

En entrevista con Meganoticias Plus, la presidenta del organismo, Bárbara Figueroa, apuntó a que la quiebra de algunas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se debe a las malas políticas implementadas.

"Hay que separar las Pymes de las grandes empresas. Acá no podemos seguir diciendo que no vamos a pagar un salario digno porque tenemos que proteger a las Pymes. Las Pymes hoy están más abandonadas, no por la exigencia de un salario mínimo de 500 mil, si no porque no han podido acceder al Fogape, el Fogape 2.0 tampoco les está llegando", dijo.

"En el caso de las Pymes, lo que se hizo fue bancarizar el debate y se le entregó al mundo privado el control de una política que tendría que haber sido pública... que hoy quiebren Pymes, que tengamos déficit, es producto de las malas políticas", explicó.

Sobre el salario mínimo reiteró que "si no hay gente que consuma sus productos, aunque quiera contratar personas, no va a tener necesidad, entonces hagámonos cargo de que el crecimiento guiado por salarios, por ingresos de los trabajadores, es la única manera efectiva de repuntar rápido la economía".

Opiniones divididas en el Congreso

La diputada Alejandra Sepúlveda (FREVS) afirmó que la CUT está haciendo lo que corresponde y valoró la disposición del ministro Cerda para discutir el proyecto. Sin embargo, recalcó que debido a la crisis sanitaria y económica que vive el país, el proyecto deberá "hacer muchas diferencias entre las pequeñas y medianas empresas (Pymes)".

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, señaló que “la situación económica en Chile hoy día no nos va a dar para un rápido aumento a los $500 mil como la CUT lo está planteando, pero sin duda hay que ponerlo como objetivo".