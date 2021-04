¿Qué pasó?

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se refirió al inicio del debate que busca reajustar el salario mínimo a los $500 mil.

La CUT envió una carta al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para iniciar las negociaciones sobre el salario mínimo, cuya discusión comenzará este lunes 12 de abril, para que la modificación sea efectiva en el mes de mayo.

¿Qué dijo Figueroa?

Debido a la crisis social y económica que vive el país "la única manera que vamos a tener de recuperar, repuntar y reconstruir la economía del país es gracias a los ingresos de los salarios de los trabajadores y trabajadoras”, aseguró Figeroa a Mega Plus.

“No saco nada con cuidar una empresa, subsidiarla en materia de empleabilidad, si mañana esa empresa no va a tener quién consuma”, agregó.

En esa línea, la líder de la CUT enfatizó que “para que alguien gaste, invierta y por lo tanto ponga de pie la economía, se va a necesitar ingresos y en ese marco es que nosotros esperamos hacer un debate serio y responsable, pero entendiendo ese factor como un factor esencial para levantar la economía”.

Pymes

Repecto a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), Figueroa apuntó a que la quiebra de algunas se debe a las malas políticas implementadas.

“Hay que separar las pymes de las grandes empresas. Acá no podemos seguir diciendo que no vamos a pagar un salario digno porque tenemos que proteger a las pymes. Las pymes hoy están más abandonadas no por la exigencia de un salario mínimo de 500 mil, si no porque no han podido acceder al Fogape, el Fogape 2.0 tampoco les está llegando”, dijo.

La presidenta de la CUT explicó que “en el caso de las pymes, lo que se hizo fue bancarizar el debate y se le entregó al mundo privado el control de una política que tendría que haber sido pública (...) que hoy quiebren pymes, que tengamos déficit, es producto de las malas políticas”.

Sobre el salario mínimo reiteró que “si no hay gente que consuma sus productos, aunque quiera contratar personas, no va a tener necesidad, entonces hagámonos cargo de que el crecimiento guiado por salarios, por ingresos de los trabajadores, es la única manera efectiva de repuntar rápido la economía”.

¿Dos salarios mínimos?

Respecto a la idea de tener dos salarios mínimos según facturación y tipo de empresa, la presidenta del gremio indicó que “no diría que hay que hablar de dos salarios mínimos, sino de medidas distintas”.

En esa línea explicó que "más que hablar de dos salarios mínimos, lo que tenemos que ver es a quiénes realmente se debe apoyar desde el Estado, con políticas públicas, para que el aumento de los salarios y otras medidas complementarias no signifiquen un ahogo de ciertos sectores”.

En caso de que sea necesario subsidiar, Figueroa plantea que debería ser posible “poder identificar a quienes sí realmente hay que subsidiar, versus quienes tienen las reales opciones de poder pagar este tipo de salarios y que aun no lo hacen, y no lo hacen solamente por un prpbelma de acumulacion de ganacias”.