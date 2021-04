El proyecto que busca permitir un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones fue aprobado en general por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados la semana pasada.

Este jueves se confirmó que la iniciativa será discutida en particular el próximo martes 13 de abril entre las 15:00 y 17:30 horas. Esa jornada, además, se pretende enviar el proyecto a la Sala de Cámara.

De ese modo, la moción será analizada en la Sala el próximo miércoles 14 y jueves 15 de abril, por lo que se espera que sea votada el jueves.

En caso de que sea aprobada, pasaría al Senado, donde volverá a ser discutido en general y en particular. El Senado podrá aprobar, modificar o rechazar el proyecto. En caso de que sea aprobado, la moción se remitirá al Presidente de la República para su promulgación.

¿Qué pasa si la Cámara rechaza el proyecto?

Si la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza en general la idea de legislar, el proyecto se archivaría y no se podría presentar una iniciativa de similares características en un año.

No obstante, se pueden rechazar algunos artículos en particular, pero eso no impediría el avance del proyecto de ley al Senado.

En caso de ser rechazado en general, la iniciativa también podría ser presentada por un senador.

El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Marcos Ilabaca (PS), prevé que la votación será favorable para el tercer retiro del 10% en la Cámara, sin embargo, el parlamentario anticipó que el gran temor es lo que pueda suceder con la amenaza del Gobierno de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC).

“Estamos confiados respecto al resultado de la votación en la Cámara de Diputados, creo que esta va a ser de manera mayoritaria en favor del 10%, así lo han manifestado los diversos sectores del escenario políticos de la Cámara de Diputados y de allí que pase luego al Senado", señaló Ilabaca.

“El gran temor y el gran riesgo que corremos no es la Cámara de Diputados y no es el Congreso, es la actitud del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es el envío que van a hacer al Tribunal Constitucional y es la sentencia que en definitiva tenga este tribunal, tribunal que está altamente cuestionado”, indicó.

Gobierno recurrirá al TC

Desde el Gobierno, buscan impedir que se materialice el tercer retiro de los fondos previsionales, por lo que acudirán lo antes posible al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de que declare inconstitucional el proyecto. Así se evitaría que el tercer 10% se transforme en ley.

El diputado Ilabaca manifestó que “esperamos que el Gobierno no envíe los antecedentes al Tribunal Constitucional y si es que los envía, estamos confiados y vamos a dar la pelea en el TC para que la sentencia, en esta ocasión, vaya en beneficio de lo decidido por la Cámara de Diputados y, en particular, de lo que hoy día están esperando millones de chilenos”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que “lo hemos conversado con nuestros parlamentarios, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional a la brevedad posible, se están afinando las herramientas jurídicas que vamos a presentar”.

Dentro de los argumentos del Gobierno está que “perjudica las pensiones futuras”, por que lo optan por una reforma de pensiones, según explicó el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

Actualmente cerca de 3 millones de personas no cuentan con ahorros previsionales producto del primer y segundo retiro del 10%. En caso de que se apruebe esta tercera moción y todos retiren sus ahorros “habrían 5,3 millones de personas sin fondos y eso es un problema super grave para las pensiones”, detalló Bellolio.

