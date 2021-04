¿Qué pasó?

La diputada Carolina Marzán (PPD) criticó la decisión manifestada por el Gobierno de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto que busca concretar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

La iniciativa comenzará a ser discutida en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo miércoles 14 y jueves 15 de abril.

No obstante, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, aseguró que el Gobierno acudirá al TC a la brevedad posible para impedir el retiro.

“Perjudica a miles de personas”

Frente a la postura del Gobierno, Marzán manifestó que “nuevamente el Gobierno toma una decisión que perjudica a miles de personas que ven en el tercer retiro una posibilidad de tener ingresos”.

La parlamentaria detalló que con el segundo retiro “cerca de los 77% de los afiliados solicitaron su 10% , es decir, casi 9 millones de personas fueron las que optaron a este beneficio debido a las necesidades que han visto por esta pandemia. Mientras que el bono que entrega el Gobierno beneficiaría a cerca de 2.730.000 de personas ¿qué pasa con todos los que no pueden optar a estos bonos?”.

“Estamos en uno de los peores momentos de la pandemia y es necesario una cuarentena efectiva, pero cómo le podemos pedir a quienes trabajan al día, son emprendedores o informales, cómo le pedimos por ejemplo a los trabajadores de la cultura que se queden en casa sin ingresos”.

"Cuarentena sin entregar ingresos es una crueldad"

Sobre las medidas de confinamiento enfatizó que “exigir cuarentena sin entregar ingresos es una crueldad. El Gobierno debería entregar una renta básica universal para que todas y todos puedan cumplir con las exigencias sanitarias y podamos bajar la curva de contagios, no hay otra forma”.

Frente a esto la parlamentaria considera que el tercer retiro es “la única alternativa que queda”. En tanto, aclaró que la decisión del Gobierno de intentar frenar el proyecto “es gravísima, está colocando en jaque las cuarentenas porque es imposible quedarse en casa si no existen los recursos para hacerlo”, enfatizó.

Si bien aún no hay una fecha definida sobre cuándo el Gobierno acudirá al TC “esperamos que nuestro proyecto no sea rechazado por el Tribunal Constitucional, pues con la técnica que usamos debería sortearlo. Dado la indolencia que ha tenido el Gobierno, que llega a ser vergonzosa. Mientras el Presidente aumenta su fortuna hay familias que no tienen ni para comprar el pan”.

