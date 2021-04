¿Qué pasó?

En el contexto de Semana Santa, 60.549 vehículos han salido hasta este viernes por diversas rutas desde la Región Metropolitana a otros destinos, en medio del aumento de contagios por coronavirus.

Por otra parte, son alrededor de 1.700 los que han sido devueltos a nivel nacional, por no contar con los permisos necesarios para ejercer ese tipo de traslados.

Según informó Carabineros, se esperaba que en esta oportunidad salieran 95 mil automóviles. En tanto, el año pasado habían retornado 7.000 personas a la misma fecha en todo el país.

Levantamiento de cordón sanitario

Ayer jueves se registró un alto flujo vehicular en las principales autopistas que unen Santiago con otras ciudades, lo que generó que Carabineros levantara el cordón dispuesto por las autoridades minutos antes del toque de queda (22:00 horas).

La situación se vivió, específicamente, en la Ruta 5 Sur, en la Tenencia de Carreteras de Paine. Debido a esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, debió dar algunas explicaciones.

"No me quiero adelantar, pero tengo entendido que en ese punto había ayer jueves 17 kilómetros de fila. Muchos, seguramente, tenían permisos, pero otros pocos querían tomarse el fin de semana. Ojalá esto no vuelva a ocurrir", detalló.

Cabe destacar que solo se pueden atravesar los cordones sanitarios de estas tres maneras:

Portando un Permiso Único Colectivo de trabajadores.

Tratamiento médico y funerarios.

Mudanza con los permisos acreditados.

