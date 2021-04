¿Qué pasó?

La familia de un taxista se encuentra pidiendo justicia, luego de que fuera asesinado en la madrugada del pasado sábado mientras conducía su vehículo.

Haciéndose pasar por un pasajero, un delincuente robó el automóvil, usando un cuchillo para atacar al hombre de 52 años, a quien dejó abandonado tras la agresión en Pedro Aguirre Cerda.

El hecho

En la madrugada del 27 de marzo, Francisco Saravia Rivera se encontraba a bordo de su vehículo, cuando recibió un mensaje a través de una aplicación de transporte. Al llegar al lugar donde debía recoger al pasajero, fue mortalmente atacado.

Tras el ataque, el hombre fue abandonado inconsciente en medio de la calle, mientras que su agresor escapó con el vehículo en dirección a Laguna Verde, región de Valparaíso. Las horas pasaron y no hubo noticias del taxista.

Muerte del taxista

La familia de Francisco llegó hasta el Hospital Barros Luco, donde la víctima luchó por su vida. Pero las heridas fueron de tal gravedad, que falleció al día siguiente.

"A mi papá me lo mataron en el taxi, lo apuñalaron y me lo dejaron en extrema gravedad", dijo Francisco Saravia, hijo del taxista.

"Estamos todos destrozados, estamos todos lamentando su partida. No creo que haya sido su momento y menos así en ese estado, en la que me dejó este tipo a mi papá. No se lo doy a nadie", agregó.

Investigación

El Ministerio Público sigue con las diligencias para determinar la identidad del asesino de Francisco, quien aún no ha podido ser encontrado.

"Y se encuentran realizando diversas diligencias en especial los registros audiovisuales para ver el traslado del vehículo desde el lugar de los hechos hasta la costa", señaló la fiscal Paulina Brito.

Taxistas denuncian falta de seguridad

Un grupo de taxistas realizaron una caravana hasta la comuna de El Bosque para entregar su último adiós, oportunidad en la que denunciaron la falta de seguridad en las calles.

"Salimos con la bendición del señor, porque no sabemos si podemos llegar a nuestra casa porque en la noche no sabes a la gente que tomas. Puede ser una persona que ande con terno y te puede estar cogoteando, más encima ahora hay que salir a trabajar por cinco lucas y pierdes el auto o la vida", dijo un conductor.

Otro taxista afirmó que a los delincuentes "los toman detenidos y son reincidentes, tienen 23 detenciones y siguen en la calle, entonces ¿por qué?, ¿por qué a esa gente no las toman detenidas?, hay mano dura para otras cosas y no para la delincuencia".