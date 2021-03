Médico sencillo, austero y cercano a sus pacientes. Así recuerdan sus colegas del hospital Sótero del Río, donde trabajó por 30 años, al doctor René Sánchez, quien fue el primer facultativo en morir en Chile a causa del coronavirus.

Esto quedó reflejado en el reportaje de Meganoticias llamado "Héroes de la Salud" que homenajeó y rememoró a los especialistas que han perdido la vida en medio de la lucha contra esta devastadora enfermedad.

"Se extraña mucho su ausencia"

Su partida se registró el 26 de mayo de 2020, generando la reacción de todo Chile, ya que al momento de su adiós se multiplicaron los aplausos, donde Bomberos y Carabineros hicieron sonar las sirenas y sus colegas lo aplaudieron de pie.

René Sánchez, de 66 años, es recordado por su familia como un profesional que a pesar de tener la edad para quedarse en casa, optó por seguir colaborando debido a la pandemia.

"Él siguió porque sus manos en el Sótero del Río no sobraban. Hay doctores más jóvenes que no quisieron seguir y él sabía que si no iba, un montón de gente quedaría sin atención", recordó su hija Paula Sánchez.

Sobre su lucha contra el coronavirus, la también doctora agregó que "fue tortuoso. Estuvo mal, repuntó, se agarró una bacteria y después todos los internistas de la Católica hicieron una junta y dijeron 'no hay vuelta', porque los pulmones estaban dañados".

Así el médico René Sánchez terminó falleciendo y su hija aún lo recuerda junto a un altar armado en su nombre. "Acá le pusimos guaguitas (dulces) porque le encantaban, fotos elegidas y este dibujo que le hizo mi hija, que se lo imagino tal cuál como estaba: En una burbuja de protección, le quedó bien, sentado en un sillón", rememoró.

Pianista Roberto Bravo lo despidió

A los sentidos homenajes y muestras de afecto en la despedida del doctor René Sánchez, se sumó una especial: La del destacado pianista nacional, Roberto Bravo.

El afamado músico envío un mensaje, donde dijo que "quisiera enviar mis condolencias al personal de salud del hospital Sótero del Río, en especial para la familia de doctor Sánchez, mis más profundas gracias para todos los médicos", dichos acompañados de una pieza junto al piano.

Su caso se suma al registrado el pasado jueves 18 de marzo, donde el médico Francisco Briceño falleció a causa de una infección producida por el coronavirus que lo aquejaba.

El doctor de 31 años era jefe de urgencias en el Hospital Mercedes de Chimbarongo y se convirtió en el personal de salud más joven en fallecer por la pandemia.

Reportaje Héroes de la Salud

Ver cobertura completa