¿Qué pasó?

La abuela materna de Tomás Bravo, Elisa Martínez, se refirió a la reunión de trabajo que se realizó este viernes con la Fiscalía, donde Estefanía Gutiérrez, madre del menor, entregó declaración ante el Ministerio Público.

Luego de tres semanas que el niño fue encontrado fallecido, la familia aún no ha podido realizar el funeral ya que todavía hay pericias pendientes y no se ha podido aclarar la causa de muerte.

¿Qué dijo la abuela?

"Es más que nada por un tema de confianza, y de muchas cosas que a lo mejor tenía duda y que Estefanía le fue aclarando. Cosas que son muy necesarias para la investigación", dijo Martínez sobre la declaración de la madre de Tomás.

"Ahora hay que buscar quiénes son los culpables y enfocarse no solamente en una persona. Aquí lamentablemente son todos sospechosos, y eso es lo que se está haciendo ahora, investigando todo lo que sea necesario para llegar a la verdad", agregó.

En ese sentido, afirmó que: "Nosotros igual dijimos que no estamos apurados de que entreguen el cuerpecito, aunque es doloroso. Pero si hay que hacer todas las pericias, aunque se demoren, nosotros vamos a esperar".

La Fiscalía pidió nuevas diligencias

El abogado querellante de la familia materna solicitó nuevas pericias a la Fiscalía. "Todavía hay resultados periciales en Chile que están pendientes y que pueden afectar sustancialmente el curso de esta investigación", indicó el abogado Alejandro Espinoza.

"Yo diría que es la investigación más compleja que hemos enfrentado. Por eso hemos requerido el apoyo de peritos de Estados Unidos y de España, que están trabajando, han elaborado ya preinformes", afirmó.

Además, aclaró que: "Mientras no lleguen las pericias pendientes y no se establezca la necesidad o no necesidad de establecer una tercera exploración al cuerpo, que implicaría el viaje de peritos de fuera de Chile, el cuerpo lamentablemente no se puede entregar".

Ver cobertura completa