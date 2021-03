¿Qué pasó?

El abogado de la familia materna de Tomás Bravo, Alejandro Espinoza, dio a conocer algunos detalles de la reunión de trabajo que sostuvo con el Ministerio Público.

En la instancia se abordó el estado de la investigación en torno a la muerte del menor y se realizaron algunas diligencias, entre las que se encuentra la toma de declaraciones a miembros de la familia, como a la madre del niño, Estefanía Gutiérrez.

¿Qué dijo el abogado?

"Hoy día tuvimos siete horas de trabajo con la Fiscalía, encabezadas por la fiscal regional Marcela Cartagena, donde se desarrollaron varias diligencias de la investigación, entre ellas ciertas declaraciones de miembros de la familia y luego reuniones de trabajo con equipos de la fiscal respecto de materias que no voy a comentar", detalló Espinoza.

"Esto no fue una reunión informativa, se trató de diligencias investigativas precisas que no voy a referir, y se trató de una reunión de trabajo con el equipo de la Fiscalía", aclaró.

Avance de la investigación

Espinoza señaló que: "Esperamos que se sigan desarrollando las diligencias. Hemos solicitado varias diligencias precisas y determinadas".

"Debo ser muy honesto, esta es una investigación altamente compleja y estamos muy preocupados por su resultado", manifestó.

"Yo no me voy a referir a detalles de la investigación pero todavía hay resultados periciales en Chile que están pendientes y que podrían afectar sustancialmente el curso de esta investigación", agregó.

Asimismo, informó que: "Nosotros hemos manifestado a la Fiscalía la preocupación sobre ciertas diligencias que se desarrollaron por la policía. Ya lo hicimos la semana pasada, se están tomando a nuestro juicio las medidas correctivas necesarias".

Sin embargo, reconoció que: "Evidentemente hay avance, pero sigue siendo una investigación compleja".

Peritos extranjeros

El abogado también sostuvo que: "Es una investigación extraordinariamente compleja. Nosotros llevamos como Fundación Amparo y Justicia más de 25 años trabajando en este tipo de casos y yo diría que es la investigación más compleja que hemos enfrentado. Por eso hemos requerido el apoyo de peritos de Estados Unidos y de España, que están trabajando, han elaborado ya preinformes".

En ese sentido, aseguró que: "Nosotros tenemos insumos de trabajo de nuestros peritos de Estados Unidos y de España, con eso estamos apoyando y estamos solicitando diligencias a la Fiscalía".

Entrega del cuerpo

Sobre la entrega del cadáver de Tomás a la familia, afirmó que: "Es una preocupación central nuestra. Lamentablemente mientras no lleguen las pericias pendientes y no se establezca la necesidad o no necesidad de establecer una tercera exploración al cuerpo, que implicaría el viaje de peritos de fuera de Chile, el cuerpo lamentablemente no se puede entregar".

"La familia está en la posición de que se establezca exactamente y sin lugar a duda de qué murió Tomás. Cuándo murió, en qué circunstancias y quiénes son los responsables o el responsable de aquello", aseveró.

"Si es necesario extender los plazos, ellos están dispuestos a sufrir el dolor que significa no poder sepultar a su ser querido, en aras de que se haga justicia y se sepa la verdad", concluyó.

