¿Qué pasó?

Gran revuelo causaron los dichos de la doctora Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico (Colmed), quien propuso una cuarentena total a nivel nacional ante el aumento de casos de coronavirus en el país, lo cual fue analizado por el secretario del organismo José Miguel Bernucci.

¿Qué dijo Bernucci?

En entrevista con Meganoticias Actualiza, Bernucci se refirió a la delicada situación que vive el país a diferencia del lo sucedido en 2020.

“A diferencia de lo que sucedió en el primer peak de contagios, donde la realidad era bastante disímil entre región y región. Lamentablemente, hoy en día tenemos una pandemia que va en expansión en prácticamente todo el país. En 13 de las 16 regiones tenemos tasa de ocupación de camas que bordean el 90%”, reveló el doctor Bernucci.

Endurecimiento de la Fase 2

También tuvo palabras por la flexibilidad y los cambios que ha realizado el Gobierno en el Plan Paso a Paso, como el permiso especial para los templos de culto para realizar reuniones con un aforo de 20 personas.

“Debemos recuperar la lógica sanitaria del Plan Paso a Paso. La única forma para no retroceder a un confinamiento es que en Fase 2, donde hay una etapa epidemiológica muy complicada, sea capaz de retener los contagios. Lamentablemente, como está diseñado el plan hoy en día, con endurecimientos pero después relajos de aquella fase, no estamos logrando detener los contagios. Necesitamos tomar cartas en el asunto para no pasar a cuarentena total”, lanzó Bernucci contra el gobierno.

Condiciones para el regreso a clases

José Miguel Bernucci, se mostró de acuerdo ante el regreso a clases, principalmente porque puede haber consecuencias más graves que los contagios, pero con condiciones: “Deben realizarse en un contexto epidemiológico más estable, o sea desde fase 3 hacia arriba”.

“Hay una responsabilidad comunitaria”

El ministro Rodrigo Delgado (46 años) fue hospitalizado tras confirmarse su contagio de coronavirus, algo que Bernucci tomó como ejemplo para aclarar que las personas jóvenes también pueden enfermar y llegar a ser internadas.

“Efectivamente, las personas que tienen menos de 60 años todavía tienen una posibilidad de que la enfermedad pueda agravarse. Pero no solamente eso, ellos también pueden contagiar a otras personas. En ese caso, hay una responsabilidad comunitaria la cual debe hacerse responsable cada chileno”, aconsejó Bernucci.