La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, dio su mirada al panorama que exhibe el país ante la pandemia de coronavirus, que en los últimos días registra un alto aumento de los contagios, situación que mantiene al límite el sistema sanitario.

Para la personera de salud es urgente reducir esta constante alza para evitar un colapso y que lleve a aplicar medidas restrictivas en la población.

"Quizá los parlamentarios no han dimensionado que el punto que ha puesto sobre la mesa el Colegio Médico y la sociedad de epidemiología e infectología, que son criterios extremos con el colapso de la red sanitaria, es decir, dos semanas antes de proceso eleccionario, evaluar que el nivel de camas supera el 95% y haya una evolución en el aumento de los casos".

Siguiendo con el tema, fue enfática en agregar que "en ese escenario, sospechamos que nuestro país va a tener que entrar en un confinamiento total, lo más probable es que va a existir una restricción de muchas de las actividades de la vida diaria".

En conversación con Radio Pauta sostuvo que "si no nos quedan camas, Chile no tiene muchas otras opciones. En realidad es una estrategia difícil, la ciudadanía tiene poca adherencia, pero lo mismo que hemos planteado para las elecciones (11 de abril): si Chile supera el 95% de ocupación de camas en su capacidad máxima de expansión, creo que lo más probable es que el Gobierno tenga que apretar este botón rojo de casi llegar a un confinamiento total”.

Paris y cuarentena total: "No se puede descartar nada"

Por su parte, el ministro Enrique Paris afirmó que "reconozco que estamos viviendo una situación difícil” y sobre la chance de aplicar un confinamiento total, comentó en Radio Concierto que "la cuarentena total no es la solución para nada, si la gente no tiene para vivir, para alimentarse". No obstante, agregó "no puedo descartar nada de plano, pero no es la solución".

En cuanto al aumento en la ocupación de Camas UCI (está en 94%), el ministro de Salud sostuvo que no es el único punto para tomar la decisión de optar por una cuarentena.

“Nos fijamos también en la proporción de la población enferma con población total. No es solo en la ocupación de camas”, aseveró Paris en alusión que también son clave los PCR, la positividad, la cantidad de exámenes, la cantidad de pacientes nuevos y la búsqueda activa de casos (BAC).

