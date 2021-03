¿Qué pasó?

Hace algunas semanas, un adulto mayor de un hogar en Ancud provocó un brote de coronavirus al interior del asilo tras contagiarse. Fueron 50 residentes y 19 funcionarios los que arrojaron positivo en el test.

Meses atrás, esta situación se habría considerado letal. En este hogar viven personas de entre 63 y 98 años, muchos con enfermedades de base y, por lo tanto, considerados como grupos de riesgo. Sin embargo, la mayoría fue vacunada el pasado 6 de febrero con una dosis de Sinovac.

"Los 52 residentes se encuentran estables. De todos ellos, hay 24 que fueron dados de alta, ya terminaron su periodo de cuarentena y hay 27 que continúan en cuarentena", explicó Alejandro Caroca, seremi de Salud de Los Lagos.

Recibieron segunda dosis

Hasta este martes no se registraron casos graves ni personas conectadas a ventilación mecánica. Todos los residentes dados de alta recibieron la segunda dosis de la vacuna.

El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, indicó que "estamos evaluando a diez residentes más que podrían obtener su alta. El resto de aquellos que están con covid positivo lo harán el resto de la semana".

Una mujer sin vacuna falleció

No obstante, una residente de 90 años falleció este martes de covid-19. Eso sí, un dato a considerar es que ella fue una de las pocas que no se vacunó, porque su tutora legal no lo permitió.

Entonces, para que no quepan dudas: De los 50 infectados vacunados con una dosis, ninguno ha tenido un cuadro grave y la persona que murió no estaba inmunizada.

¿La vacuna protegió a los adultos mayores?

Al respecto, el doctor Alexis Kalergis explicó: "Esto es muy positivo y sin duda una dosis por sí sola es mejor que ninguna, claramente. Es mejor recibir una dosis que no tener ningún tipo de inmunidad contra el coronavirus, pero no es suficiente. Es importante que las personas que se están vacunando reciban ambas dosis”.

La comunidad científica sigue con atención a estos adultos mayores que, sin quererlo, se convirtieron en sujetos de estudio en tiempo real, lo que vuelve a demostrar lo importancia de la campaña de vacunación para combatir la pandemia.

Todo sobre Vacuna coronavirus

Ver cobertura completa