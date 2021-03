¿Qué pasó?

Héctor Sáez, conocido como "Memo", es una persona de interés en el caso de Tomás Bravo, por lo que decidió entregar su versión de los hechos y aseguró que está dispuesto a colaborar con la investigación.

Fue en los primeros días de la desaparición del menor de tres años que surgió la figura de Sáez en la indagación, luego de que algunas personas indicaran que era un ermitaño que se encontraba en el lugar donde se perdió el niño, situación que el hombre desmintió.

¿Qué dijo?

"Yo estoy dispuesto a colaborar con los ADN, estoy dispuesto a colaborar con la Fiscalía y estoy dispuesto a colaborar cuando se me requiera", afirmó en una entrevista con CHV.

"Yo colaboro pero mientras haya una buena intención. Yo no voy a colaborar en ningún momento bajo amenaza. Si vienen 30, 40 o 50 carabineros a buscarme para que colabore, no voy a colaborar. Yo voy a colaborar con el fiscal Ortiz, con la fiscal a cargo. Si tengo que hacerme un ADN, yo me lo voy a hacer", sostuvo.

"Yo quiero entregar mi versión. Tampoco quiero declarar bajo presión, porque así como la PDI anda con 30 funcionarios de civil y buscándome como una persona horrorosa, yo no converso con ese tipo de personas. Por eso tengo contacto con la Fiscalía y si tengo que declarar voy a declarar ante el fiscal. Yo al fiscal lo conozco hace mucho tiempo, he tenido causas con él", recalcó.

"Ese día estaba en otro lugar"

Además, expuso: "Yo quiero desmentir mi lazo de amistad que supuestamente tengo con la familia Escobar, tío abuelo (de Tomás), con la mamá del niño, con la mamá de la mamá de Tomasito. Yo con ellos no tengo ningún lazo familiar, ningún lazo directo de amistad".

"Se dijo que yo el día 17 de febrero en la tarde, después del partido de Colo Colo, yo estaba con ellos escuchando el partido de Colo Colo. Yo lo desmiento, no fue así, nunca estuve con ellos esa tarde, ni tampoco estuve con ellos en el lugar ese día", agregó.

En ese sentido, manifestó que: "Yo no culpo a la Justicia. Si ellos me nombraron como persona de interés en el caso es porque de la familia de Tomasito dijeron que me habían visto dos horas o en el mismo momento en el lugar. Yo lo desmiento porque ese día estaba en otro lugar y estaba con otras personas".

Por otra parte señaló: "Me compararon con un loco, inventaron una imagen de mí falseada. Dijeron que yo supuestamente vivía en las montañas, que supuestamente allá yo tenía una cueva y que siempre yo estaba en la cueva y no tengo precisamente una cueva para estarme escondiendo de nada".

Ver cobertura completa