La tarde de este lunes un furioso conductor de camión protagonizó un inédito hecho en Providencia, luego de arremeter en reiteradas ocasiones contra un vehículo menor e, incluso, derribar un poste de luz.

"Me reventaron el parabrisas"

Felipe Beltrán, conductor del camión, señaló que "yo venía para acá en este sentido y ellos iban marcha atrás y me pasaron a llevar el espejo del camión. Cuando se reventó el espejo me saltaron todos los vidrios en la cara y moví el camión hacia el lado".

"Se bajaron del vehículo con esos fierros y me reventaron el parabrisas. Me empezaron a tirar fierros para adentro, entonces yo puse reversa y me tiré contra ellos", añadió.

Al consultarle sobre quién chocó el poste, respondió que "seguramente yo, no cacho, pueden haber sido ellos o yo".

Cabe señalar, que en primera instancia ambos conductores fueron trasladados hasta la 19° Comisaría de la comuna y citados al Juzgado de Policía Local, sin embargo, el caso quedó a cargo de la Fiscalía Oriente.

"Es una conducta criminal"

La alcaldesa Evelyn Matthei, señaló que "cuando uno mira el video no puede creer la locura que estamos viviendo en Santiago. Le da lo mismo si hay un transeunte a quien puede matar, la verdad es que es una conducta criminal que uno no puede entender".

Registro en imágenes

En el video se aprecia cómo el conductor del vehículo de mayor tonelaje chocó en reiteradas ocasiones al otro e, incluso, retrocedió para arremeter contra él.

Pero eso no fue todo, ya que además derribó un poste de luz cuando retrocedía, tras chocarlo en al menos dos ocasiones.

Por otra parte, en las imágenes también se ve al conductor de la furgoneta golpeando al camión con un fierro.