Una violenta discusión protagonizaron un conductor de un camión de carga y el de un furgón, ocurrida durante la tarde de este lunes. El primer chofer embistió al vehículo menor en varias ocasiones, retrocediendo para arremeter contra él una y otra vez.

En un momento, incluso, derriba un poste de la luz cuando hace marcha atrás para chocar a la víctima, quien decide descender de la furgoneta para atacar al sujeto con un fierro.

Estos hechos fueron presenciados por vecinos del sector, quedando atónitos por el nivel de violencia de la discusión, la cual habría comenzado porque el automovilista de la furgoneta rompió uno de los vidrios del camión de carga.

¿Qué dijeron?

Uno de los testigos señaló que "nunca había visto a una persona tan furiosa", refiriéndose al actuar del camionero. Por su parte, otro residente agregó que "el fin del camión era hacerle daño realmente (...) hubo mucha violencia, porque salió un señor con una lanza para golpear el parabrisas".

Los transeúntes tomaron distancia ante la discusión y los automovilistas no tuvieron otra opción que esperar a que se calmara todo, lo que finalmente sucedió cuando arribó seguridad ciudadana de Providencia. Sin embargo, el violento intercambio de palabras continuaba.

La versión del camionero

El conductor del camión señaló: "Yo venía para acá en este sentido y ellos iban marcha atrás y me pasaron a llevar el espejo del camión. Cuando se reventó el espejo del camión me saltaron todos los vidrios en la cara y moví el camión hacia el lado".

"Se bajaron del vehículo con esos fierros y me reventaron el parabrisas. Me empezaron a tirar fierros para adentro, entonces yo puse reversa y me tiré contra ellos", añadió.

Al consultarle sobre quién chocó el poste, respondió que "seguramente yo, no cacho, pueden haber sido ellos o yo".

La reacción de Matthei

La alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, no quedó ajena a lo ocurrido: "Cuando una mira el video no puede creer la locura que estamos viviendo en Santiago. Le da lo mismo si es que hay un transeúnte a quien puede matar, es una conducta criminal que uno no puede entender".

Ambos conductores quedaron en libertad. Los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de Policía Local de Providencia y no se descarta otro tipo de acciones.