¿Qué pasó?

El caso de Karina Cuevas, de 25 años, que terminó atentando contra su vida tras acusar una violación, sigue conmocionando a la localidad de Santa Juana, región del Biobío, donde buscan esclarecer lo sucedido y lograr la detención del culpable.

El suceso denunciado se registró el pasado 2 de enero del 2021, tras una fiesta de Año Nuevo en el camping Nahuelbuta.

En ese lugar, la joven fue dejada por una amiga al interior de una carpa para dormir junto a un amigo en común, a quien se apunta por el abuso sexual.

Revelan conversación de WhatsApp

Tras la denuncia y con el fin de colaborar en las pericias de la justicia, la familia de Karina puso a disposición de la Fiscalía una conversación por WhatsApp de la joven, la cual sustentaría la denuncia por violación.

La prueba fue detallada por la hermana de la víctima, María Cristina Cuevas, quien señaló que "lo que yo leí es que ella le reclamaba al tipo, que por qué le había hecho eso, si ella lo consideraba su amigo, que ella nunca pensó que podía hacerle algo así. Él dice como pidiéndole disculpas, 'pensé que tú querías'".

Además, agregó que "no le dice textualmente tú me violaste, pero ella le dice por qué le había hecho eso, que ella se sentía mal por lo que le había hecho, que por qué si ella lo consideraba su amigo. Él dio por hecho que ella igual estaba de acuerdo, pero no. Ella le reclama que se sentía mal, que le dolía su cuerpo al otro día, que tiene el recuerdo que ella despierta y con él encima".

Relato de una amiga

Ingrid Beltrán, amiga de la joven, relató que: "Ese día llegamos, estábamos compartiendo con unos amigos y después llegó más gente y el amigo. Él no tomó tanto, pero Kari ya había tomado antes de que llegaran los demás".

"Después ella, como a las tres de la mañana, tres y media, se quiso ir a acostar y yo la fui a acostar a la carpa donde iban a dormir. Cuando fui, el amigo ya estaba acostado durmiendo. Yo acosté a la Kari y me fui a mi carpa", aseguró.

"En la mañana la Kari me despierta a eso de las ocho o nueve llorando. Fue a la carpa y me dice 'Ingrid, Ingrid' y yo le digo '¿qué pasa?, salí de la carpa y ella se sentó. Lo único que hace es llorar. Y me dijo 'él me violó'", agregó.

Versión del presunto autor

El presunto violador ya declaró, pero el Ministerio Público aún no ha tomado una determinación en cuanto a su participación, donde relató que "cuando ella se levanta ella me dice '¿qué me hiciste?' y eso está todo testificado".

"Yo sorprendido muevo los hombros y le digo '¿qué onda Karina?' y ahí se salió de la carpa y yo le digo 'Karina te llevo a Santa Juana y conversamos' y ella me dice que no, en la tarde conversamos. Y eso fue todo hasta la tarde que hablamos por WhatsApp", aseguró.

"Yo nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella, pero no fue violación fue mutuo", aseguró el hombre.

En ese sentido, afirmó que "ella en la mañana le dice a dos de las amigas que se había sentido abusada de mí, pero que no le dijeran a nadie, entonces yo pienso que se sintió arrepentida o que se olvidó, no se acordaba".

La carta y claves

Según su familia, en una carta la joven se despidió y dejó la clave del celular, desde donde se han obtenido diversas pruebas.

Así lo aseveró su hermana, María Cristina, quien sostuvo que "encuentro en su velador un papel. No dice textualmente que ella se quiere quitar la vida, pero me dice 'nanita perdóname', que viera el tema de su cuenta, que transfiera toda su plata de una cuenta a otra y que la sacara. Y abajo me pone 'te amo mucho'".

¿Qué dice la abogada de la familia de Karina?

Hasta el momento, la investigación del caso ha mostrado un escaso avance.

"En este momento el caso está paralizado. Nosotros estamos haciendo gestiones para que la fiscal nos dé una audiencia para apoyar a Karina", señaló Ana Albornoz, abogada de la familia de la joven.

Ver cobertura completa