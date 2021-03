¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Santa Juana, región del Biobío, se han movilizado por Karina Cuevas, joven de 25 años que habría sido víctima de una violación que la habría empujado a atentar contra su vida. Un caso que hace recordar el de Antonia Barra, quien también se suicidó tras asegurar haber sido abusada sexualmente.

El presunto hecho que gatilló la decisión de Karina tuvo lugar en la noche del 2 de enero del 2021 en una fiesta de año nuevo en el camping Nahuelbuta.

Relato de una amiga

Ingrid Beltrán, amiga de la joven, relató que: "Ese día llegamos, estábamos compartiendo con unos amigos y después llegó más gente y el amigo. Él no tomó tanto pero Kari ya había tomado antes de que llegaran los demás".

"Después ella como a las tres de la mañana, tres y media, se quiso ir a acostar y yo la fui a acostar a la carpa donde iban a dormir. Cuando fui el amigo ya estaba acostado durmiendo. Yo acosté a la Kari y me fui a mi carpa", aseguró.

"En la mañana la Kari me despierta a eso de las ocho o nueve llorando. Me fue a golpear la carpa me dice 'Ingrid, Ingrid' y yo le digo '¿qué pasa?, salí de la carpa y ella se sentó lo único que hace es llorar. Y me dijo 'él me violó'", agregó.

"No se nos pasó por la cabeza que podía pasar algo así"

Otro amigo de la joven contó que: "Encontré unos mensajes y unas llamadas pérdidas de ella y la llamé de vuelta, me contestó y me dijo 'porfa ven a buscarme te necesito'".

"La encuentro y estaba llorando ordenando sus cosas. Yo le digo 'Karina ¿qué te pasa?', nunca la había visto tan nerviosa. 'Que tal persona me violó' y yo sorprendido y me dice 'en serio'. Mientras me contaba le dije 'ya agarra tus cosas'. La tomé, la traje a su casa. No se nos pasó en ningún momento en la cabeza que podía pasar algo así", sostuvo.

Conversaciones por WhatsApp

Además de estos testimonios, la familia de Karina puso a disposición de la Fiscalía una conversación por Whatsapp, donde según su hermana habrían pruebas que sustentan la denuncia.

"Lo que yo leí es que ella le reclamaba al tipo, que por qué le había hecho eso, si ella lo consideraba su amigo, que ella nunca pensó que podía hacerle algo así. Él dice como pidiéndole disculpas, 'pensé que tú querías'", afirmó María Cristina Cuevas, hermana de la joven.

"No le dice textualmente tú me violaste, pero ella le dice por qué le había hecho eso, que ella se sentía mal por lo que le le había hecho, que por qué si ella lo consideraba su amigo. Él dio por hecho que ella igual estaba de acuerdo pero no. Ella le reclama que se sentía mal, que le dolía su cuerpo al otro día, que tiene el recuerdo que ella despierta y con él encima", añadió.

La carta

Según su familia, en una carta la joven se despidió y dejó la clave del celular, desde donde se han obtenido diversas pruebas.

"Encuentro en su velador un papel en cuatro. No dice textualmente que ella se quiere quitar la vida pero me dice 'nanita perdoname', que viera el tema de su cuenta, que transfiera toda su plata de una cuenta a otra y que la sacara. Y abajo me pone 'te amo mucho'", indicó María Cristina.

¿Qué dice el presunto autor?

El presunto violador, quien ya declaró pero el Ministerio Público aún no ha tomado una determinación en cuanto a su participación, contó que: "cuando ella se levanta ella me dice '¿qué me hiciste?' y eso está todo testificado".

"Yo sorprendido muevo los hombros y le digo '¿qué onda Karina?' y ahí se salió de la carpa y yo le digo 'Karina te llevo a Santa Juana y conversamos' y ella me dice que no, en la tarde conversamos. Y eso fue todo hasta la tarde que hablamos por WhatsApp", aseguró.

"Yo nunca he dicho que no estuve con ella, yo estuve con ella pero no fue violación fue mutuo", sostuvo el hombre.

En ese sentido, afirmó que: "Ella en la mañana le dice a dos de las amigas que se había sentido abusada de mi pero que no le dijeran a nadie, entonces yo pienso que se sintió arrepentida o que se olvidó, no se acordaba".

¿Qué dice la abogada de la familia de Karina?

Hasta el momento, la investigación del caso ha mostrado un escaso avance.

"En este momento el caso está paralizado nosotros estamos haciendo gestiones para que la fiscal nos de una audiencia para apoyar a Karina", señaló Ana Albornoz, abogada de la familia de la joven.

"Un amigo le arrebató todo"

María Cárcamo, madre de la joven, manifestó: " Me mataron en vida. Quiero que a la Kari se le haga justicia. Se que no me la van a devolver".

En tanto, su hermana María Cristina expresó: "Un amigo le arrebató todo, su vida, sus sueños, sus metas que ella tenía".

"Ella era una niña muy dulce, tenía muchos sueños, quería seguir viajando, tenía los proyectos de irse a vivir sola, de hecho tenía todas sus cosas", expuso.

¿Qué dijo el Sernameg?

Johana Olivares, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Senameg) detalló que: "Nuestra directora regional, acompañada de abogados, ya han tomado contacto con la hermana de Karina para prestarle todo el servicio y apoyo que ella requiera".

"De esta forma esperamos prontamente tener el patrocinio para poder tener acceso a la carpeta investigativa y así entregar la información que hoy la familia necesita", agregó.

Ley Antonia

Este caso se da en miedo de la discusión de la Ley Antonia, que tipifica la insitación del suicidio fruto de delitos sexuales.

"ha quedado demostrado que hoy día las mujeres no tenemos incentivos para denunciar delitos sexuales, por el estigma que la sociedad impone a las víctimas. Con la ley Antonia lo que buscamos es ampliar la prescripción de los delitos sexuales, mejorar las garantías procesal y proteger los derechos de las víctimas de este tipo de delitos", expuso Maite Orsini, presidenta de la Comisión Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

En tanto Alejandro Barra, padre de Antonia Barra e impulsor de la iniciativa, señaló que: "Por Karina Cuevas, mi hija Antonia, todas las Antonias y todas las víctimas que serán beneficiadas por este proyecto es que solicitamos al Senado una pronta tramitación".