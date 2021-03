Un violento hecho fue registrado el lunes en la comuna de Providencia, cuando el chofer de un camión embistió a un vehículo menor, tras haber discutido previamente.

En el video se aprecia cómo el conductor del vehículo de mayor tonelaje chocó en reiteradas ocasiones al otro e, incluso, retrocedió para arremeter contra él.

Pero eso no fue todo, ya que además derribó un poste de luz cuando retrocedía, tras chocarlo en al menos dos ocasiones.

Por su parte, en el video se ve al conductor de la furgoneta golpeando con un fierro al camión.

Apercibidos

Hasta el lugar llegó personal de Seguridad Ciudadana para atender la emergencia, los que calmaron a los protagonistas de la riña para posteriormente conducirlos hasta la 19° Comisaría, quedando ambas personas apercibidas.

"Yo puse reversa y me tiré contra ellos"

El conductor del camión señaló: "Yo venía para acá en este sentido y ellos iban marcha atrás y me pasaron a llevar el espejo del camión. Cuando se reventó el espejo del camión me saltaron todos los vidrios en la cara y moví el camión hacia el lado".

"Se bajaron del vehículo con esos fierros y me reventaron el parabrisas. Me empezaron a tirar fierros para adentro, entonces yo puse reversa y me tiré contra ellos", añadió.

Al consultarle sobre quién chocó el poste, respondió que "seguramente yo, no cacho, pueden haber sido ellos o yo".